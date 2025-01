Madagascar: Comédie musicale - La deuxième édition de Namana sy Mozika se prépare

Un vent de renouveau souffle sur la scène culturelle malgache. Après le triomphe de la comédie musicale « Le Roi Lion », l'artiste et directrice artistique Betia s'associe à Kokomo Productions pour un projet qui promet de révolutionner l'univers du spectacle local. La renaissance de « The Greatest Show » marque la deuxième édition de Namana sy Mozika, un événement exceptionnel prévu pour le 5 avril.

Ce nouveau spectacle verra plus de vingt-cinq danseurs et huit chanteurs talentueux fouler les planches, accompagnés de choristes et de musiciens parmi les meilleurs de leur génération. Kokomo Production lance un appel aux danseurs professionnels et amateurs pour rejoindre cette production ambitieuse. Le casting aura lieu le 9 février prochain.

« Nous cherchons des danseurs polyvalents, car il y aura des styles variés tels que la danse classique, le hip-hop, le jazz et le swing. Il suffit d'envoyer une vidéo, et un casting en présentiel se déroulera le 9 février », précise Pierre-Henri Razafindratandra, fondateur et gérant de Kokomo Productions. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Kokomo de valoriser les talents locaux et de leur offrir une scène à la hauteur des grandes productions internationales.

Pour ce spectacle grandiose, des effets techniques époustouflants, des costumes somptueux et un décor majestueux seront au rendez-vous. « The Greatest Show » promet de réinventer le genre avec des performances spectaculaires dignes de Broadway. Fidèle à sa vision, Betia affirme : « Si je ne peux pas partir de Madagascar, je ferai en sorte que l'étranger vienne à Madagascar. » Et c'est bien ce qu'elle réalise avec cette nouvelle collaboration. La deuxième édition de Namana sy Mozika sera une version plus ambitieuse et innovante que la première, plus intimiste, qui avait eu lieu le 2 mars 2024.