Madagascar: Volleyball - CCZ7 - GNVB en quête d'un doublé

Dans exactement un mois, la Grande Ile compte aligner six équipes, trois masculines et trois féminines, au prochain championnat des Clubs champions de la zone 7 (CCZ7) qui se déroulera du 1er au 8 mars, à Maurice. La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), championne de Madagascar en titre chez les garçons comme chez les filles, présentera deux équipes. C'est aussi le cas d'ailleurs pour l'Akany Sambatra d'Itaosy, vice-championne nationale chez les hommes et chez les dames. La troisième équipe masculine est le Cosfa chez les hommes et Squad-X chez les dames

Les gendarmes ont entamé leur préparation juste après le sommet national, au mois d'octobre de l'an passé. Ils ont juste pris une petite pause durant les fêtes de Noël, la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Les garçons ont échoué à la porte de leur cinquième titre, battus en finale par les Réunionnais du Tampon Gecko. «Nous tâcherons de rectifier nos failles en défense, l'organisation en défense haute et basse. Il faut assurer la réception pour que le passeur puisse poursuivre la combinaison», confie Eric Randriamparany, entraîneur de la formation masculine de GNVB.

Les filles de GNVB ont été, quant à elles, écartées en duel final par les Réunionnaises du Saint-Denis Olympique. « Nous accentuons les fondamentaux, la stratégie d'attaque et de défense. Nous avons une équipe renforcée par deux centrales de grande taille, notre handicap durant la précédente édition », fait remarquer le coach Tiana Randrimisasaona. La formation masculine de GNVB est en quête d'un cinquième sacre tandis que les filles visent un premier titre en trois participations.