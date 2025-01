Madagascar: Saison cyclonique - Un faible système dépressionnaire menace l'Est

Un système dépressionnaire faible pourrait toucher Madagascar la semaine prochaine, selon le Centre Météorologique Régional Spécialisé (CMRS) de La Réunion. La dépression tropicale dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien aura une trajectoire Sud-Ouest, selon ses prévisions.

Ce système pourrait atteindre l'Est de Madagascar, au stade de système dépressionnaire faible, le 3 ou 4 février, après avoir frôlé les Mascareignes. Son passage près des îles Rodrigues, Maurice et La Réunion est prévu par le CMRS en cette fin de semaine. Un avertissement de cyclone de classe I est en vigueur à Rodrigues depuis hier matin.

Ce système pourrait être bénéfique pour l'Est et le centre de Madagascar, qui souffrent d'un déficit pluviométrique, si ces prévisions ne changent pas. Un système dépressionnaire faible a une vitesse de vent moyenne inférieure à 50 km/h et peut apporter des précipitations, selon les informations recueillies.

Ce système était au stade de dépression tropicale hier à 16 h, d'après le CMRS. Il a été localisé à plus de 2 000 km à l'Est du cap Masoala, selon Météo Madagascar, hier. « Ce système se trouve encore très loin de l'île et n'aura pas d'impact direct sur le temps à Madagascar dans les trois à quatre jours à venir (ndlr : soit jusqu'au début de la semaine prochaine) », note Mamy Andriamirado, prévisionniste au sein de la Direction générale de la Météorologie. L'ensemble du pays bénéficiera toutefois de précipitations en cette fin de semaine. Des averses isolées localement orageuses sont prévues dans plusieurs régions, y compris Analamanga et Matsiatra Ambony, ce jour, samedi et dimanche, selon Météo Madagascar.

Cette potentielle future tempête Faida est la septième perturbation tropicale de la saison cyclonique 2024-2025 dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Son évolution en une tempête tropicale modérée a été prévue entre le 30 et le 31 janvier. Elle devrait s'affaiblir pour redevenir une dépression tropicale, puis un système dépressionnaire faible au début du mois de février.