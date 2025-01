Madagascar: Barea A - Nouveau coach - Un contrat d'une année pour Corentin Martins

Le nouveau sélectionneur des Barea A, Corentin Martins, a été présenté officiellement hier, au stade Barea à Mahamasina. Il se dit séduit du football technique des Malgaches.

Prise de contact. Le nouveau sélectionneur des Barea A, le Franco-portugais Corentin Da Silva Martins, se dit séduit par le football technique des Malgaches au cours de la conférence de presse de sa présentation officielle, hier au stade Barea à Mahamasina. Le technicien a signé un contrat d'un an renouvelable à la tête de la sélection. Il a connu le football malgache à travers la sélection.

«J'ai pu l'observer à la CAN en 2019 en Égypte. J'étais avec la Mauritanie (...) Ce sont des footballeurs très techniques, petit gabarit mais cela me correspond assez bien. J'aime bien le football technique», confie Corentin Martins. « C'est vrai qu'ils ne sont pas des joueurs des grands clubs en Europe, mais ils ont de la valeur technique, cela me va bien », poursuit-il. Il a alors souligné qu'il va poursuivre le travail commencé par ses prédécesseurs pour ramener, à son tour, l'espoir au peuple malgache en obtenant de bons résultats.

« Nous essayons d'atteindre cet objectif qui parait inimaginable. Nous allons nous accrocher. Nous allons travailler pour rendre difficile la tâche à nos adversaires...Ce qui est important est le plaisir que peuvent prendre les joueurs, entre eux, et aussi pour le public malgache, qu'ils soient fiers à travers leur performance ou ce qu'ils sont capables d'apporter sur le terrain en termes de combativité », fait remarquer le nouveau coach des Barea.

Nouveau départ

Le successeur du coach Romuald Rakotondrabe aura un mois et demi pour préparer, contacter et former ses protégés avant les prochains matchs officiels contre la République centrafricaine et le Ghana, pour le compte des cinquième et sixième journées qualificatives à la Coupe du monde 2026.

« Nous aurons huit jours dans la fenêtre Fifa pour préparer ces deux matchs (...) Nous allons travailler à partir d'aujourd'hui, à contacter les joueurs qui ont formé la sélection précédente, et ceux que j'estime venir dans la sélection. Ce qui est important est d'essayer de réunir le maximum de bons joueurs pour obtenir le meilleur résultat possible, essayer de convaincre et de faire venir des joueurs avec, bien sûr, la nationalité malgache qui pourront nous apporter beaucoup pour ces deux matchs », signale le sélectionneur.

Le technicien ne va pas se focaliser sur le niveau de la Centrafrique, il va plutôt préparer le groupe au mieux possible pour être prêt en toutes circonstances. Concernant son staff, il va amener une partie de son équipe, « mais il est aussi important de garder l'identité locale donc il y aura aussi des membres du staff local ». Corentin Martins repartira le dimanche 2 février pour revenir à la fin du même mois.