Maroc: Ouverture de la nouvelle année judiciaire à la Cour d'appel d'Oujda

Oujda — La Cour d'appel d'Oujda a abrité, jeudi, la cérémonie officielle marquant le début de l'année judiciaire 2025, l'occasion de présenter le bilan des activités judiciaires au niveau de cette circonscription judiciaire.

Lors de cette cérémonie, placée sous le thème "l'efficacité judiciaire renforce la confiance et la crédibilité", l'accent a été mis sur les efforts des différentes composantes du système judiciaire, et les principales orientations et perspectives pour la nouvelle année judiciaire.

Dans son intervention, le premier président de la Cour d'appel d'Oujda, Khalid Benkirane, a salué les résultats positifs et la performance distinguée des tribunaux de la circonscription judiciaire d'Oujda au cours de l'année écoulée, mettant en lumière les efforts consentis en matière de traitement des affaires et d'efficacité judiciaire conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Dans ce cadre, M. Benkirane a passé en revue le bilan de l'activité générale de la circonscription de la Cour d'appel d'Oujda en 2024, précisant que cette circonscription a enregistré 121.368 affaires (51.640 civiles et 69.728 pénales), avec un arriéré judiciaire de 22.620 affaires restantes de l'année 2023 (10.964 civiles et 11.656 pénales).

Il a ajouté qu'un total de 128.252 affaires ont été jugées, dont 54.643 affaires civiles et 73.609 affaires pénales, soit un taux d'affaires enregistrées de 105,67%.

En ce qui concerne les affaires en cours au titre de la même année, le responsable judiciaire a indiqué qu'elles ont atteint un total de 143.988, dont 62.604 affaires civiles et 81.384 pénales, notant que le pourcentage des affaires jugées par rapport à celles en cours durant l'année écoulée s'élève à 89,07%.

De son côté, le procureur général près la Cour d'appel d'Oujda, Mustapha Yartawi, a fait savoir le nombre total de plaintes enregistrées auprès des différents tribunaux de la circonscription judiciaire s'est élevé à 22.650 en 2024, dont 21.249 affaires traitées, soit un taux de traitement de 93,81%.

M. Yartawi a également précisé qu'environ 79.442 procès-verbaux ont été enregistrés en 2024, dont 79.194 ont été réalisés, soit un taux de liquidation de 99,68%.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, du président du Conseil de la région de l'Oriental, Mohamed Bouarourou, des représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du Ministère public et du Ministère de la Justice, d'élus et de personnalités civiles et militaires.

A l'issue de cette cérémonie, une visite a été effectuée au pavillon aménagé à l'occasion des Journées portes ouvertes de la Cour d'appel d'Oujda, afin de faire découvrir ses activités et services administratifs et judiciaires.

Cette initiative vise à offrir aux usagers l'occasion de découvrir le fonctionnement des tribunaux et de mieux comprendre le rôle joué par les différentes instances judiciaires et administratives, en plus de la diffusion de la culture juridique et le renforcement de la confiance des citoyens dans la justice.