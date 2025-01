Maroc: Plaidoyer pour une mobilisation tous azimuts contre la propagation de la rougeole dans le Royaume (webinaire)

Rabat — Des membres de la communauté scientifique pédiatrique ont plaidé, jeudi, pour le renforcement de la mobilisation de toutes les parties prenantes pour lutter efficacement contre la propagation du virus de la rougeole dans le Royaume.

Ainsi, les participants à un Webinaire organisé sous l'égide de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant (ONDE) et le ministère de la Santé et de la Protection sociale sous le thème "Tous mobilisés pour réussir la riposte contre la rougeole", ont souligné, dans des interventions, que la lutte efficacement contre la rougeole est tributaire d'une action multisectorielle coordonnée.

S'exprimant à cette occasion, la vice-présidente de l'ONDE, Ghizlane Benjelloun, s'est félicitée de la dynamique en cours pour contrer la propagation rapide de la rougeole dans le pays, notant que l'organisation de ce Webinaire s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour la mobilisation de toutes les parties prenantes, y compris les familles, dans la lutte contre la rougeole.

Elle a relevé, à cette occasion, que le nombre de cas enregistrés au cours de ces derniers mois souligne l'impératif de la vaccination, ajoutant que cette maladie est grave et peut provoquer des complications chez les enfants et les adultes.

"Seule une vaccination efficace peut protéger les enfants, mais aussi les adultes de cette maladie contagieuse", a fait remarquer Mme Benjelloun, lançant un appel pressent aux familles pour veiller à l'administration du vaccin à leurs enfants.

Elle a aussi mis l'accent sur l'importance de mettre en place un système d'alerte précoce et d'entreprendre des campagnes de sensibilisation quant à la nécessité de la vaccination régulière dans les zones les plus reculées du Royaume.

Pour sa part, le Président de la Société Marocaine des Sciences Médicales, Moulay Said Afif, a rendu un hommage appuyé à SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'ONDE pour "Son oeuvre exceptionnelle en faveur de la protection des droits de l'enfant, à commencer par la santé".

Il a mis en avant, dans une intervention similaire, le rôle des médias dans la mobilisation et la sensibilisation quant à la recrudescence de la rougeole, ce qui a permis de susciter de l'engouement pour la vaccination contre la rougeole parmi les populations.

"Les médias jouent un rôle essentiel dans ce combat contre la rougeole, en contribuant activement à lutter contre la désinformation, et en sensibilisant la population sur l'importance d'adhérer à la campagne de vaccination", a relevé M. Afif, ajoutant que la tenue de ce Webinaire, qui réunit des membres de la communauté scientifique, des experts, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, est destinée à "informer pour agir et mieux lutter ensemble contre la rougeole".

Le Directeur de l'Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mohamed Lyoubi a, de son côté, expliqué dans une intervention similaire que le virus de la rougeole fait partie des virus à propagation rapide, à cause de sa capacité à contaminer facilement les sujets non-vaccinés.

Il a rappelé, à cet égard, que la situation épidémiologique de la rougeole dans le Maroc a connu un succès net et considérable depuis la restructuration du Programme National d'Immunisation en 1987, avec le lancement des "Journées nationales de vaccination" organisées suite à l'appel de Feu SM Hassan II, qui ont permis de "booster le programme de vaccination au Maroc, faisant de 1987 la dernière année où le Royaume avait enregistré un pic des cas de rougeole".

Depuis cette restructuration et surtout l'extension majeure de la couverture vaccinale portant sur l'ensemble des vaccins contenus dans le programme national, y compris le vaccin contre la rougeole, les cas de contamination à la rougeole ont connu une baisse notable, notamment avec l'introduction progressive entre 2002 et 2008 d'une deuxième dose de vaccination en milieu scolaire, ce qui a permis de faire baisser substantiellement les cas enregistrés annuellement, a relevé M. Lyoubi.

Concernant la situation épidémique actuelle de la rougeole, dont le ministère assure le suivi depuis le mois de septembre 2023, le responsable a souligné que la recrudescence épidémique est liée essentiellement au nombre de personnes vulnérables, non-vaccinées, ainsi qu'au fait que le virus touche toutes les tranches d'âge et les région du Royaume, relevant que cette recrudescence peut être freinée à la faveur d'une couverture vaccinale d'au moins 95%.

Ce Webinaire, qui a connu la participation des représentants des associations pédiatriques de l'ensemble des régions du Royaume, a notamment connu des présentations autour du Protocole vaccinal national contre la rougeole, le Diagnostic biologique de la rougeole, les aspects cliniques et le diagnostic des complications et l'étude de la situation épidémiologique de la rougeole à l'échelle mondiale.