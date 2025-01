Maroc: Rabat - M. Kayouh tient une réunion avec la communauté logistique

Rabat — Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a tenu, jeudi à Rabat, une réunion avec une délégation de la Commission Logistique et Foncier de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc.

Cette réunion, organisée en présence du directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) et des responsables du ministère du Transport et de la Logistique, s'inscrit dans le cadre du processus de dialogue et d'échanges que le ministère mène avec les professionnels du secteur de la logistique, partenaire de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, le ministre a appelé à une mobilisation de la communauté logistique pour catalyser le développement que connait le Royaume, notamment en termes de compétitivité de l'économie nationale et d'accélération des investissements, souligne le communiqué.

À cet égard, M. Kayouh a mis l'accent sur le premier programme prioritaire de l'Agence à l'horizon 2028, en annonçant qu'une capacité initiale d'environ 1,5 million de m2 de surfaces logistiques a été sécurisée au niveau de plusieurs régions du Royaume et sera progressivement mise sur le marché dès cette année pour que les opérateurs privés puissent y développer de l'immobilier logistique.

Selon la même source, le ministre s'est félicité, lors de cette rencontre, de la bonne dynamique que connait le secteur logistique, notamment en termes d'initiatives et de volume d'investissements privés opérés dans le secteur logistique au Maroc et a appelé à sa démultiplication en investissant massivement dans les zones logistiques aménagées par l'AMDL, qui ambitionnent de massifier les flux mutualisés de marchandises et de mieux structurer les activités logistiques de distribution nationale.

Dans ce cadre, le ministre a précisé que ces projets seront également développés au niveau des provinces du sud (Gelmim, Dakhla et El Guerguerat), et ce, en réponse à l'initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Au-delà du périmètre des zones logistiques lancées par l'Agence, le ministre a réitéré le soutien des pouvoirs publics, notamment à travers la charte de l'investissement, à tous les projets de plateformes logistiques, initiés par le secteur privé.

Cette réunion a été aussi l'occasion d'échanges et de discussions autour des préoccupations des acteurs logistiques marocains, leurs attentes, et les défis auxquels ils sont confrontés dans le développement du secteur.

A la fin de cette réunion d'échange et de dialogue, les participants ont exprimé leur mobilisation et leur engagement à œuvrer ensemble pour faire du secteur logistique un levier de développement de la compétitivité économique du pays.