Algérie: Environnement entreprises - Investir dans la biodiversité pour pérenniser l'activité économique

Alger — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali a appelé, jeudi à Alger, les sociétés économiques à investir dans la biodiversité, étant un domaine à même de préserver les ressources de production des entreprise, et d'assurer, par conséquent, la pérennité de leurs activités économiques.

Présidant un atelier d'information et de sensibilisation au profit des représentants des entreprises nationales et internationales, sur la Stratégie et le Plan d'actions nationaux pour la Biodiversité alignés avec le Cadre Mondial de Kunming Montréal (CMB), la ministre a indiqué que "l'investissement dans la préservation de la biodiversité n'est pas un simple coût supplémentaire, mais plutôt un investissement durable permettant de pérenniser l'activité économique et de promouvoir la concurrence sur les marchés mondiaux où la demande sur les produits éco-responsables est de plus en plus croissante".

"Nous sommes convaincus que les sociétés qui investissent dans la préservation de la biodiversité ne protègent pas seulement leurs ressources de production, mais seront en mesure de renforcer leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux", a affirmé la ministre, pour qui, le partenariat public-privé constitue la pierre angulaire pour le succès des efforts nationaux en la matière.

Pour ce faire, la ministre a appelé les sociétés économiques à contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité, étant un acteur économique impactant directement ou indirectement la biodiversité et les écosystèmes.

La responsable a en outre mis en avant l'importance des deux secteurs public et privé dans la concrétisation de cette stratégie, notant que les société s'appuient, de manière directe ou indirecte, sur les services des écosystèmes.

Mme Djilali a rappelé, à cette occasion, les engagements internationaux de l'Algérie dans le domaine de l'environnement, à travers l'adoption de stratégies et de plan d'action nationaux, à même de renforcer la préservation de la biodiversité, la dernière en date étant la stratégie et le plan nationaux 2025-2030, alignés sur les objectifs mondiaux.

Cette stratégie a été élaborée suivant une approche participative et intégrée, impliquant tous les secteurs, ainsi que la société civile, tout en ouvrant la voie aux citoyens pour y contribuer via le portail électronique officiel du ministère, a-t-elle révélé.

La ministre a souligné que cette stratégie qui réaffirme l'engagement de l'Algérie à préserver la biodiversité, insiste sur l'action collective et la coopération entre les différentes parties concernées pour garantir son succès et sa mise en oeuvre sur le terrain.

De son côté, la Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Mme Natasha Van Rijn, a relevé l'importance de cet atelier qui contribue au renforcement du dialogue et à la sensibilisation à la stratégie nationale pour la biodiversité, s'inscrivant dans le cadre du CMB de Kunming-Montréal, approuvé par les Nations Unies en 2022, définissant une feuille de route pour réduire les menaces pesant sur la biodiversité.

Elle a expliqué que l'objectif principal de l'atelier était d'élaborer un plan devant protéger et promouvoir la biodiversité en Algérie, tout en adaptant ce processus aux objectifs du CMB.

Lors des travaux de l'atelier, les intervenants ont tiré la sonnette d'alarme sur la perte de la biodiversité dans le monde qui a atteint un niveau inédit et historique durant les cinq dernières décennies, d'où la dégradation des écosystèmes et l'augmentation, par mille, du taux d'extinction des espèces par rapport au taux naturel, appelant à une action urgente pour relever ces défis environnementaux.

La rencontre a vu la participation de directeurs généraux et de représentants d'instances publiques et privées nationales et étrangères en Algérie, ainsi que de représentants de différents départements ministériels.

Les participants ont présenté et débattu autour des mécanismes permettant aux entreprises de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie, et sont convenus de la mise en place d'un cadre commun garantissant la durabilité de la participation des entreprises à la protection de la biodiversité.