Algérie: Décès de l'ancien journaliste de l'APS, Mohamed Bakir - Le ministre de la Communication présente ses condoléances

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a présenté ses sincères condoléances suite au décès, jeudi, de l'ancien journaliste de l'agence, Algérie Presse Service (APS), Mohamed Bakir.

"Suite au décès de l'ancien journaliste Mohamed Bakir, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses proches. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt, qui a passé toute sa carrière professionnelle en tant que journaliste et responsable à l'APS, était connu pour son professionnalisme, sa compétence et ses hautes qualités morales et jouissait du respect de ses pairs et des responsables de l'agence, ce qui lui a valu de gravir les échelons de la responsabilité et d'assumer plusieurs postes, dont celui de rédacteur en chef du service international et de correspondant de l'APS à Moscou.