Ile Maurice: Qui a tué le Bangladais M. D. Jamenul Islam Tito ?

Deux jours après le décès de M. D. Jamenul Islam Tito, le mystère demeure. Le corps sans vie de ce Bangladais de 43 ans a été retrouvé mardi soir dans la maison qu'il occupait à Chemin-Grenier.

Le propriétaire de la maison a fait la macabre découverte et a alerté son fils. Ce dernier s'est rendu sur place et a constaté que la victime était peut-être décédée. Il était inconscient dans la salle de bains. Le SAMU a alors été sollicité et le médecin urgentiste a malheureusement confirmé le décès.

Si dans un premier temps, la police pensait avoir affaire à une mort naturelle, le rapport de l'autopsie a balayé cette hypothèse. Les médecins légistes de la police, les Dr Maxwell Monvoisin et Prem Chamane, ont attribué le décès de M. D. Jamenul Islam Tito à une compression de la nuque. La thèse d'un foulplay est privilégiée.

M. D. Jamenul Islam Tito travaillait dans une boulangerie et vivait dans cette maison depuis décembre. Il était en situation irrégulière. Son permis de travail, délivré par une compagnie de construction indienne ayant obtenu un contrat pour la construction du New Eye Hospital au Réduit Triangle, à Moka, avait expiré depuis le 10 février 2020. Le passeport du Bangladais, maçon de profession, avait également expiré. Une sa disparition avait été signalée au poste de police de Rose-Belle en 2019.

Après l'autopsie, la brigade criminelle de Chemin-Grenier a procédé à l'interpellation d'un Bangladais de 45 ans. Il avait, à un moment donné, vécu avec la victime. Cependant, il a déclaré ne rien savoir et ne plus vivre avec M. D. Jamenul Islam Tito. Il a ajouté ne plus avoir de ses nouvelles depuis longtemps. Toutefois, étant lui aussi en situation irrégulière, le quadragénaire a été placé en détention pour séjour illégal.