Madagascar: Jirama - Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale

Plusieurs quartiers de la capitale souffrent de pénurie d'eau. On peut citer, entre autres, Faravohitra, Ambohitsorohitra, Amparibe, Behoririka, Anjanahary, Befelatanana, Ankatso, la Haute Ville, Mahazoarivo, Mahitsy, Ambohimanarina, Ankaraobato, Fort-Duchesne, et Antsahameva. Selon la Jirama, la perturbation de l'alimentation en eau dans une soixantaine de quartiers d'Antananarivo est due à une panne de l'électropompe à Mandroseza, et ses techniciens sont en train de réparer cette machine.

Cependant, de nombreux abonnés se plaignent que ce problème d'approvisionnement en eau ne date pas d'hier. « Depuis le début de l'année, l'eau de notre robinet ne coule que 15 à 30 minutes par jour », a témoigné une mère de famille résidant à Faravohitra. Dans d'autres quartiers comme Anjanahary et Itaosy, les abonnés ne peuvent s'approvisionner en eau que vers 23 heures, voire 2 heures du matin. « Cela ne dure qu'une heure à une heure et demie au maximum. En plus, l'eau du robinet coule à très faible débit », a raconté un père de famille à Anjanahary.

Qualité de l'eau.

Ce n'est pas tout ! La plupart des abonnés témoignent que la qualité de l'eau de la JIRAMA laisse à désirer, avec sa couleur jaunâtre. « On trouve des dépôts de poussière au fond du seau après la décantation de l'eau. Comment peut-on être sûr que l'eau est potable ? », ont-ils dénoncé. Pour y remédier, le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a approuvé la communication verbale sur la mise en oeuvre des projets d'amélioration de l'accès à l'eau potable et "Tanà Water III".

L'objectif est d'installer une station de production de 50 000 m³ d'eau par jour à Amoronankona en mars 2025, et une autre station de production de 30 000 m³ d'eau par jour à Ambohitrimanjaka, dont le démarrage est prévu pour juin 2025. En outre, 64 km de tuyaux de distribution d'eau seront remplacés. Entre-temps, 29 groupes de secours seront mis en place afin d'éviter les éventuelles coupures d'eau. On se demande ainsi quand le besoin en eau de la capitale, estimé à 300 000 m³ par jour, sera comblé.