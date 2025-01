Madagascar: Conseil des ministres - 13 nominations aux hauts emplois de l'État

Une série de nominations aux hauts emplois de l'État a été prise lors du conseil des ministres tenu avant-hier au Palais d'Iavoloha. En l'occurrence, Anjaniaina Olivia Rakotonirina, directeur de la Communication au ministère des Affaires étrangères ; Herizo Lauréat Fahamaro, directeur régional de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation dans l'Androy ; Mamonjiarisoa Volatantely Randrianjanaka, directeur de la Promotion du Partenariat Public-Privé auprès du ministère de l'Économie et des Finances ; Jeanick Dieudonné David, chef de District de Port-Bergé ; Andrianandraina Gilles Kevin Ramiandrasoa, directeur des Affaires juridiques et Contentieuses (DAJC) au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ; Gislaine Frederika Laitrefina, directeur des Affaires administratives et financières de l'Institut national de formation administrative (INFA) ; Mioty Andriamparany, Secrétaire général au ministère de la Jeunesse et des Sports ; Robison Désiré Rakotomahazo, directeur régional de la Santé publique dans la région Vakinankaratra ; Marie Osé Judicaël Harioly Nirina et Rivo Andriandanja Rafidimalala, directeur d'Établissement du Centre hospitalier universitaire d'Antanambao Antsiranana pour le premier et du Centre hospitalier universitaire de Morafeno Toamasina pour le second.

Mamy Mahatsangy Rambinintsoa et Henintsoa Tahiry Harimanana sont nommés par ailleurs directeur de l'Architecture, des Études et de la Conception, et directeur de la Promotion du logement au sein du Secrétariat d'État en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat. Harivony Blandine Ramananjanahary, Secrétaire générale du Secrétariat de l'État en charge de la Souveraineté alimentaire.

En revanche, il y a eu trois abrogations, à savoir : le Directeur général de l'Industrie au ministère de l'Industrialisation et du Commerce ; le directeur régional de l'Emploi pour la région Diana au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique ; et l'ambassadeur de Madagascar auprès de l'Union européenne en Belgique.