Madagascar: Mobilité urbaine - Partenariat entre SIPEM Banque et Bemoto pour faciliter l'accès aux deux roues

Ce ne sont pas les initiatives qui manquent du côté des entreprises en matière de mobilité urbaine. C'est le cas notamment pour SIPEM Banque et Bemoto qui se sont alliées pour rendre facile l'accès de la population aux deux-roues.

Le partenariat a été lancé hier dans les locaux de Materauto, maison-mère de Bemoto, une branche que le groupe a créée, il y a deux ans pour le secteur de la moto.

Avantageuse.

Grâce à ce partenariat, les deux marques de motos vendues par ce concessionnaire sont désormais accessibles à crédit grâce à une solution de financement avantageuse proposée par SIPEM Banque. « L'offre de crédit est destinée aux entrepreneurs, aux très petites entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises qui veulent acquérir ou étendre leurs parc de motos », a expliqué Lanja Randriatsimialona, Directeur général adjoint de SIPEM Banque.

Les particuliers ne sont évidemment pas en reste puisque « les conditions du crédit peuvent être adaptées à la capacité financière des personnes qui sont intéressées par cette offre ». Pour sa part, Rémi Augé, Directeur général de Bemoto indique que les motos proposées dans le cadre de cette offre sont neuves, robustes et adaptées à l'environnement urbain et aux besoins de mobilité des utilisateurs.

GPS.

Les deux partenaires ont mis en avant les avantages que les utilisateurs peuvent tirer de ce partenariat. Outre le bénéfice de l'achat à crédit et des motos neuves, assorties de services après-vente professionnels et de la disponibilité des pièces détachées, ce partenariat présente également l'avantage de réduire les risques d'accidents de motos. « Les motos neuves sont plus sûres et plus faciles à entretenir », explique Miary Andriamanjato, chef des ventes chez Bemoto.

Par ailleurs, l'offre est assortie d'une assurance décès et d'un système de localisation GPS pour permettre aux utilisateurs de se protéger efficacement contre les vols. Il s'agit donc d'un partenariat entre deux acteurs désireux de faciliter l'accès aux deux-roues et de contribuer ainsi à améliorer la mobilité urbaine. « Les deux partenaires visent à renforcer l'accès à des véhicules fiables pour les entrepreneurs et les particuliers, tout en offrant un mode de financement flexible et rapide », a-t-on conclu lors de la présentation de l'offre, hier.