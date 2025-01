Madagascar: Imerintsiatosika - Deux criminels notoires, abattus par les gendarmes

Un réseau de bandits spécialisés dans les attaques à main armée a été démantelé à Imerintsiatosika, aboutissant à l'arrestation de plusieurs suspects et à la mort de deux criminels notoires. Des armes artisanales et des stupéfiants ont également été saisis lors de l'opération. Les 17 et 25 janvier derniers, plusieurs actes de banditisme ont été signalés dans la commune urbaine d'Imerintsiatosika, notamment dans les quartiers de Morarano Nord et Tsarafaritra.

Ces attaques violentes, perpétrées par des individus armés, ont semé la panique parmi la population locale. Face à cette recrudescence de la criminalité, l'EPJ Arivonimamo, en collaboration avec le poste de gendarmerie d'Imerintsiatosika, a ouvert une enquête approfondie. Celle-ci a rapidement conduit à l'arrestation d'un suspect clé, un homme nommé Tome, domicilié à Mahasolo, dans le district de Tsiroanomandidy. Ce dernier a été appréhendé le 27 janvier à Imerintsiatosika.

Au cours de son interrogatoire, Tome a reconnu avoir participé aux attaques récentes ainsi qu'à d'autres agressions similaires, notamment un braquage survenu à Ambohimanambola dans la nuit du 25 janvier 2025. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de quatre de ses complices à Imerintsiatosika et Arivonimamo. Lors de cette opération, les gendarmes ont découvert et saisi 135 sachets de cannabis, pesant au total 700 grammes, destinés à la vente. En outre, plusieurs armes blanches et des barres de fer utilisées pour les agressions ont été retrouvées chez les suspects.

Une embuscade qui tourne au drame.

Le 29 janvier, à 3 heures du matin, les forces de l'ordre ont escorté Tome afin qu'il identifie un de ses complices, un certain Safidy, résidant à Tsarafaritra. Cependant, alors qu'ils approchaient du domicile de ce dernier, à environ 100 mètres, deux individus ont tendu une embuscade et ouvert le feu sur les gendarmes. Pris sous les tirs ennemis, les gendarmes ont riposté immédiatement. Dans la confusion, Tome a tenté de s'échapper malgré les sommations répétées des forces de l'ordre.

Face à ce danger, les gendarmes ont été contraints d'utiliser leurs armes pour l'arrêter. Touché par balle dans le dos, il a succombé à une hémorragie massive sur place. Son complice Safidy a également été abattu lors de cet échange de tirs. À ses côtés, les gendarmes ont découvert une arme artisanale ainsi que deux cartouches de calibre 12 usagées.

Les deux malfaiteurs abattus, Tome et Safidy, étaient loin d'être des inconnus pour la justice. Tous deux avaient déjà été condamnés et incarcérés à la prison de Tsiafahy pour des faits de braquage et de meurtre. Libérés seulement deux mois auparavant, ils avaient rapidement repris leurs activités criminelles. Un médecin du CSB II d'Imerintsiatosika a été sollicité pour constater officiellement leur décès, en présence du vice-chef de fokontany de Miakadaza et de la brigade mobile. Les corps ont ensuite été transférés à la morgue du CSB II d'Imerintsiatosika. L'enquête est toujours en cours afin d'identifier et d'arrêter d'éventuels complices encore en fuite.