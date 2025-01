Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis alerte sur la gravité de la situation humanitaire à Goma

Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis a alerté, jeudi 30 janvier, la communauté internationale sur la gravité de la situation humanitaire à Goma (Nord-Kivu).

Dans un communiqué publié à Kinshasa, il a rapporté que la situation de cette ville nécessite une attention immédiate de la communauté internationale.

Bruno Lemarquis a fait savoir qu'après plusieurs jours d'affrontements intenses entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et rebelles du M23, le chef-lieu du Nord-Kivu fait désormais face aux conséquences désastreuses avec des besoins humanitaires massifs et des capacités de réponse affectées.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU a souligné également que les infrastructures médicales sont actuellement débordées.

« Entre le 23 et le 28 janvier, les hôpitaux de la ville, appuyés notamment par le MSF, le CICR et l'OMS, ont soigné plus de 1 000 blessés, dont une grande partie de civils victimes de tirs de balles et d'explosions d'artillerie lourde », a expliqué M. Lemarquis.

Selon le coordonnateur humanitaire en RDC, le manque de médicaments, d'équipements et de personnel soignant met en péril la prise en charge des blessés, et augmente le risque de pertes humaines surtout que les services de base sont en grande partie paralysés.

Bruno Lemarquis a également lancé la sonnette d'alarme sur le risque de maladies hydriques à cause de la consommation de l'eau non-traitée du Lac Kivu depuis la coupure d'électricité et de l'eau potable.

Il redoute la résurgence des maladies comme le choléra et autres.

« Les morgues sont saturées, et les corps sans vie laissés dans les rues de la ville posent un risque sanitaire majeur pour les survivants », a poursuivi le coordonnateur humanitaire en RDC.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU regrette en outre le fait que des infrastructures humanitaires et des entrepôts ont été pillés, compromettant gravement la réponse humanitaire dans cette ville.

Face à ce tableau sombre, il appelle à la reprise immédiate et continue des opérations à l'aéroport de Goma, point d'accès essentiel permettant le ravitaillement humanitaire, l'acheminement des secours et la libre circulation des populations et de leurs biens.