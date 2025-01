Afrique: Hemed Suleiman Ali (Sélectionneur Tanzanie) - « Nous devons nous préparer pour bien représenter notre peuple »

Hemed Suleiman Ali, sélectionneur des Taifa Stars tirés dans le groupe C, reconnait que le défi sera difficile contre le Nigéria, la Tunisie et l'Ouganda. Il entend mettre en place une préparation adéquate pour mieux faire face à ces grosses pointures.

La Tanzanie se retrouve dans le groupe C, à l'issue du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 tenu lundi au Maroc. Elle évoluera aux côtés de l'Ouganda, du Nigéria et de la Tunisie. Une poule a priori difficile pour les Taifa Stars qui s'apprêtent à connaître leur quatrième participation au plus prestigieux rendez-vous du football africain.

Déjà présente en Côte d'Ivoire lors de la précédente édition, la Tanzanie n'a jamais réussi à sortir de la phase de groupes en trois participations.

Réagissant pour CAFOnline lundi soir à l'issue de ce tirage très suivi, le sélectionneur Hemed Suleiman Ali a reconnu l'immensité du défi qui l'attend dans cette poule où l'attendent principalement deux gros morceaux : le Nigéria (3 fois champion d'Afrique) et la Tunisie (1 trophée). Il ne sera cependant pas question de se présenter en victime expiatoire.

« Nous sommes prêts. Nous avons vu contre qui nous allons jouer. Je pense que c'est un groupe difficile, mais c'est difficile pour tous. Il n'y a pas de groupe facile. Si vous vous êtes qualifiés pour cette étape de la compétition, vous devez vous préparer. Nous savons à qui nous faisons face et nous savons comment nous allons nous préparer pour eux. Il n'y a pas d'autre moyen, nous devons bien nous préparer et bien représenter notre peuple à ce tournoi », a déclaré l'entraîneur de 54 ans.

Au Maroc, le sélectionneur des Taifa Stars connaîtra sa deuxième participation consécutive en Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Il avait pris les rênes de l'équipe après le limogeage d'Adel Amrouche en phase de poules de la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Sous sa direction, la Tanzanie s'est qualifiée pour la phase finale grâce à deux victoires successives contre la Guinée et l'Éthiopie. La victoire 1-0 contre la Guinée, grâce au but décisif de Saimon Happygod Msuva aura notamment été cruciale pour la qualification des Taifa Stars.

La Tanzanie espère également décrocher sa première victoire dans la compétition. Jusqu'ici, son bilan à la CAN affiche six défaites et trois nuls en 9 rencontres disputées dans le tournoi.