Tout va mal au Gabon. L'espoir suscité par la transition semble s'effriter face à une gestion chaotique et une accumulation de problèmes qui accablent le peuple.

La SEEG, autrefois pilier de la distribution d'eau et d'électricité, se dégrade chaque jour un peu plus, plongeant les Gabonais dans l'obscurité et l'exaspération. Face aux coupures incessantes, la population s'interroge : où va le pays sous cette transition tant promise ?

Le chômage ne cesse de croître, laissant une jeunesse désabusée sans perspectives. La CNAMGS vacille, menaçant l'accès aux soins des plus vulnérables. Pendant ce temps, certains, au lieu de chercher des solutions concrètes, préfèrent créer des associations de soutien au président de la transition, comme si l'adoration pouvait remplacer l'action.

Et que dire du flou autour des élections présidentielles ? Des dates annoncées qui prêtent à débat, une année scolaire dont l'issue demeure incertaine... Le Gabon, ce pays autrefois présenté comme une terre d'abondance, où "coulent le lait et le miel", semble sombrer dans l'incertitude et le désordre.

Mais jusqu'à quand devrons-nous nous contenter d'observer ? Jusqu'à quand le peuple restera-t-il spectateur de son propre naufrage ?