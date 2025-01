Gabon: Lutte contre la drogue en milieu scolaire - Une campagne nationale sous le parrainage de la Première Dame

Face à la montée inquiétante de la consommation de drogues et du détournement de médicaments en milieu scolaire et universitaire, l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé a lancé une vaste campagne de sensibilisation à travers le pays.

Placée sous le parrainage de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, cette initiative vise à alerter les jeunes sur les dangers liés à ces pratiques et à promouvoir un environnement scolaire plus sain.

Démarrée le 9 novembre 2024 à Libreville, la campagne s'est progressivement étendue à plusieurs villes du pays, dont Franceville, Koulamoutou, Port-Gentil et Okondja. Dans chaque établissement visité, des experts de la santé et des éducateurs échangent avec les élèves sur les conséquences dévastatrices de la drogue : échec scolaire, troubles psychologiques grave, mais aussi grossesses non désirées qui poussent certaines jeunes filles à recourir à des avortements clandestins, mettant souvent leur vie en péril.

Une prise de conscience collective

Les premières retombées de cette mobilisation sont encourageantes. De nombreux élèves, jusque-là peu conscients des risques, témoignent d'une prise de conscience accrue. Parents et enseignants saluent une initiative qui, au-delà de l'information, encourage les jeunes à adopter des comportements plus responsables.

Les chiffres publiés par l'Agence du Médicament témoignent de l'ampleur du travail accompli :

« 91 établissements visités »

« 254 688 élèves sensibilisés »

« 246 cas détectés »

« 134 prises en charge »

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large des autorités à renforcer la lutte contre les substances illicites en milieu scolaire et . Le Gouvernement de la Transition, à travers les actions de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, envisage créer un environnement scolaire plus sûr, propice à la réussite des élèves et à un avenir meilleur vers la félicité.