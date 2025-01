Cote d'Ivoire: Investiture du président de 2025-Ewan-ADO - 5000 personnes attendues ce 1er février à Yamoussoukro

Le président de la coordination nationale du mouvement Ewan-Ado, Jean-Louis Abonouan, sera officiellement investi ce samedi 1er février 2025, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro.

L'information a été officiellement donnée dans la matinée de ce mercredi 29 janvier 2025, à la presse au Plateau par Michel Koffi, Vice-président chargé de l'implantation et porte-parole dudit mouvement.

Selon lui, c'est un peu plus de 5 000 participants qui sont attendues avec des personnalités politiques de premiers rangs. Que sont entre autres : Gilbert Kafana Koné, Haut Représentant du Président de la République, Président du directoire du Rhdp en qualité de Haut Patron de la cérémonie.

Ils seront présents Jeannot Ahoussou-Kouadio, ministre d'État, Conseiller spécial à la Présidence de la République et Amadou Koné, ministre des Transports et maire de Bouaké, président de L'Uvicoci, respectivement président et vice président d'honneur de Ewan-Ado, par ailleurs, patron et président de la cérémonie.

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara, en qualité de Parrain de la cérémonie et du ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Sans oublier plusieurs hautes personnalités de la république, du Rhdp et des organisations de la société civile en qualité d'invités d'honneur et d'invités spéciaux. Et des personnalités sont originaires du Grand V Baoulé et de toutes les régions du pays.

Au nombre des invités l'on note les chefs de cantons, de tribus et de villages du Grand V Baoulé, guides religieux du Grand V Baoulé ; des Jeunes, les femmes et leaders d'opinion du Grand V Baoulé, membres de la coordination nationale ; des coordinations départementales, communales et sous-préfectorales du mouvement 2025-Ewan-Ado qui viendront des 20 départements administratifs que compte le Grand V Baoulé.

L'occasion pour Michel Koffi d'annoncer que le mouvement créé le 07 décembre 2024, se porte formidablement bien puisqu'il a pu passer le cap des 400 cadres de divers niveaux pour compter à ce jour plus de 600 personnalités engagées au sein de la coordination nationale, pour la promotion de leur vision dans chacun des 20 départements et des 7 régions administratives qui constituent le Grand V Baoulé.

« Ce sont, entre 100 et 300 leaders locaux dans nos villes, villages et contrées, qui ont accepté de s'engager pour propager la voix du Candidat Alassane Ouattara. Le faisant, nous disposons d'un maillage territorial principal pour déployer notre stratégie de mobilisation du vote », a-t-il appuyé.