Cote d'Ivoire: Fraternité Matin/Trêve sociale - La direction générale et le Syntu en conclave à Grand-Bassam

La direction générale de Fraternité Matin et le Syndicat des travailleurs unis de Fraternité Matin (Syntu-Fratmat), assistés de la Centrale syndicale Dignité et de l'Intersyndicale du secteur des médias, ont débuté un séminaire social dans la matinée du mardi 28 janvier 2025, à Grand-Bassam.

Ce séminaire a pour objectif principal la signature d'un mémorandum portant trêve sociale entre les parties prenantes que sont la direction générale et l'ensemble des travailleurs représentés par le Syntu-Fratmat.

Cette rencontre d'échange qui prendra fin le 30 janvier, avec l'espoir de voir une fumée blanche sortir de l'hôtel, vise surtout à prendre de bonnes décisions qui satisferont les attentes de la direction générale et des travailleurs.

Le Syntu-Fratmat par la voix de son secrétaire général, Kouadio Amani Faustin, s'est félicité de la tenue de ce séminaire. Avant de faire sa genèse, de présenter ses résultats et ensuite remercier la direction générale pour les efforts qu'elle a consentis, et qui ont contribué à apaiser l'atmosphère au sein de l'entreprise.

« Nous voudrions l'encourager à poursuivre dans cette voie, afin que cette année 2025, une année électorale, nous puissions travailler dans une ambiance plus conviviale et plus respirable parce que les attentes légitimes des travailleurs trouveront des solutions au sortir d'ici », a-t-il exposé. Avant d'ajouter qu'ils accueillent avec joie cette « retraite » et souhaitent vivement que la direction générale mette tout en oeuvre pour qu'au sortir du séminaire les travailleurs gagnent. Et, dit-il, quand les travailleurs gagnent, il va de soi que la paix va régner, quand la paix règne, l'entreprise prospère, et quand l'entreprise prospère, c'est la direction générale qui en tire le plus grand bénéfice.

Serge Abdel Nouho, directeur général de Fraternité Matin, qui a donné son accord pour la tenue de ce séminaire social, a émis le voeu que les travaux aboutissent à la signature d'une trêve sociale de 12 mois ou 36 mois. Un objectif tenable selon lui.

Toutefois, revenant un tant soit peu sur l'année 2024, il a laissé entendre qu'elle a été très riche en évènements sur le front social avec la création du Syntu-Fratmat qui s'est rapidement imposé comme le syndicat majoritaire et donc comme le partenaire de choix avec qui compter.

En ce qui concerne l'année en cours, Serge Abdel Nouho n'a pas manqué de se féliciter d'avoir réussi l'apurement du contentieux social fin 2024. D'où son ambition de mobiliser toutes les ressources multiformes de l'entreprise pour relever le défi du développement de l'entreprise et d'améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs.

« Conscient que seul un cadre de travail plus serein, plus apaisé, plus motivant, plus aspirant pourra permettre de réaliser la vision, notre vision en tant que personnel : "inspirer et mettre en oeuvre des solutions médias offrant une expérience client unique", il m'a paru que la meilleure des choses à faire, c'est opérer un rapprochement avec les partenaires sociaux pour formaliser le partenariat et la paix sociale », a-t-il émis comme souhait.

Koné Seydou, inspecteur technique au ministère de la Communication et des Médias ; Glodé Franklin, Sam Wakouboué de l'Intersyndicale des médias et Coulibaly Hyacinthe de la Centrale syndicale Dignité, ont, pour certains, partagé leur expérience des différentes trêves sociales auxquelles ils ont pris part, et pour d'autres, appelé à des discussions plus instructives pour un accord gagnant-gagnant.