Cote d'Ivoire: Gestion durable des ressources en eau - Atelier sur l'avenir des bassins Comoé-Bia-Tanoé à Abidjan

Un atelier sur la gestion des ressources en eau des bassins fluviaux Comoé-Bia-Tanoé a réuni, le 28 janvier 2025 à Abidjan, les autorités ivoiriennes et leurs partenaires internationaux.

Organisé par le ministère des Eaux et Forêts à travers la direction générale des Ressources en Eau, cet événement a bénéficié du soutien d'Invest International. Il a rassemblé des représentants de l'administration, des collectivités locales et de la société civile.

Au nom du ministre des Eaux et Forêts, la directrice de cabinet, le Conservateur général Zouzou Mailly Elvire Joëlle, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans la mise en place d'un Système d'Information sur l'Eau (SIE) pour assurer le suivi de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a appelé à une concertation pour identifier et structurer les enjeux du projet d'assistance technique DRIVE.

La directrice a insisté sur la nécessité d'une hiérarchisation des problèmes, de définitions claires et d'une vision commune pour améliorer la gestion des ressources. Elle a invité les partenaires à examiner les questions liées à l'eau et à proposer des actions concrètes.

Le directeur de cabinet a exprimé l'espoir que les résultats de cet atelier renforceront la gestion des ressources en eau et des infrastructures hydrauliques dans les bassins fluviaux.

Le directeur général des Ressources en Eau, Dr Yéo Wonnan Eugène, a rappelé que ce partenariat a démarré en mars 2023 lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York entre Invest International et le ministère des Eaux et Forêts.

Kouamé Amani Joël, représentant d'Invest International, a souligné que cet atelier vise à évaluer l'état des ressources en eau et à définir les axes d'amélioration de leur gouvernance. Les travaux permettront d'élaborer les termes de référence pour l'étude de faisabilité du SIE.

Invest International, financé par des fonds publics néerlandais, joue un rôle central dans ce projet. Ses actionnaires sont le ministère des Finances des Pays-Bas (51 %) et la Banque de Développement Néerlandaise (FMO) (49 %).

En octobre 2023, cette institution a signé un protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien pour financer des infrastructures publiques à hauteur de 196 milliards de FCFA. Ce programme d'investissement comprend des dons (35 %) et des prêts concessionnels (65 %) pour des projets liés à la protection côtière, au développement portuaire, à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, au reboisement et à la gestion de l'eau.

Dans ce cadre, deux projets ont été définis. Le premier concerne le SIE dans le bassin Comoé-Bia-Tanoé pour un suivi constant des ressources en eau. Le second, en attente d'approbation, vise à autonomiser les jeunes et les femmes par un reboisement de 40 000 hectares, associé à des cultures vivrières.