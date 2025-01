Madagascar: Ambatomirahavavy - Un parc solaire de 1,5 MW opérationnel dans 4 mois

Les techniciens de la Jirama ont déjà terminé le terrassement et sont à pied d'oeuvre pour l'installation des structures de base qui serviront de support aux 2 600 panneaux solaires prévus pour être installés sur le site.

Tous les équipements destinés à l'installation d'un parc solaire d'une capacité de production de 1,5 MW à Ambatomirahavavy sont déjà arrivés à Antananarivo. Ces matériels, composés notamment de structures métalliques, de batteries servant à stabiliser la production, et de panneaux solaires, sont actuellement stockés sur le site de la Jirama à Mandroseza. Leur transfert vers le site d'implantation a commencé hier.

Du côté d'Ambatomirahavavy, les travaux ont débuté il y a déjà un certain temps, et le changement de décor est désormais visible à l'oeil nu. À ce jour, le terrassement et les travaux de préparation du terrain destiné à abriter, au final, une production totale de 3 MW d'énergie solaire sont déjà achevés. Lors de notre visite sur les lieux mercredi dernier, les techniciens de la Jirama avaient déjà terminé le terrassement et étaient à pied d'oeuvre pour l'installation des structures de base devant supporter les 2 600 panneaux solaires.

Haute tension.

Ce projet de parc solaire à Ambatomirahavavy sera installé sur un terrain de 1,3 ha. Les travaux seront entièrement assurés par des techniciens de la Jirama. Cependant, selon les responsables, des ingénieurs de la société Huawei viendront à Madagascar pour apporter leur expertise et contribuer à la réalisation de ce projet. Actuellement, après un peu plus d'une semaine depuis le début des travaux, les techniciens ont déjà terminé l'installation des poteaux et d'une ligne haute tension pour éclairer le site, mais surtout pour assurer le raccordement direct de l'électricité produite à Ambatomirahavavy avec le Réseau Interconnecté d'Antananarivo.

En effet, pour ce projet, l'équipe de la Jirama envisage de travailler jour et nuit afin de respecter le délai de réalisation fixé par le gouvernement. Selon nos sources, ce parc solaire à Ambatomirahavavy, qui sera intégré au Réseau Interconnecté d'Antananarivo, sera opérationnel avant la fin du mois de mai 2025, soit dans quatre mois.

Transformation énergétique.

Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement du régime actuel à promouvoir la transformation énergétique de Madagascar. Ce projet fait partie des 50 MW d'énergie solaire annoncés par le président Andry Rajoelina lors du Sommet « Mission 300 » qui s'est tenu à Dar es Salaam. Pour Antananarivo, 4 sites sont prévus : Ambatomirahavavy (3 MW), Ambohidrano Ilafy (7 MW), Andoharanofotsy (3 MW) et Ampangabe (7 MW), sans oublier le parc solaire flottant qui sera installé sur le Lac Ivato. Les 30 MW restants seront répartis dans toutes les grandes villes de Madagascar, à raison de 5 MW par localité.

En ce qui concerne particulièrement le parc solaire d'Ambatomirahavavy, il est prévu qu'il alimente entre 120 000 et 150 000 bénéficiaires. Reste à savoir si ce projet parviendra réellement à diminuer le délestage qui sévit actuellement à Tana.