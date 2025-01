Madagascar: Corentin Martins - La Coupe du Monde 2026 comme premier objectif

La Fédération Malgache de Football a officiellement présenté Corentin Martins comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Madagascar, les Barea, hier lors d'une conférence de presse.

Corentin Da Silva Martins, l'ex-sélectionneur de la Mauritanie, a été nommé à la tête de l'équipe malgache, succédant à Romuald Rakotondrabe. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que des partenaires institutionnels, la Fédération malgache de football a accueilli chaleureusement le nouvel entraîneur. Un contrat d'un an, renouvelable, a été signé avec un objectif précis : la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur a cependant insisté sur l'importance d'une évolution à long terme, même s'il a également des ambitions à court terme.

« Si on cherche à développer le football, bien sûr qu'il faut un peu plus de temps. Ce n'est pas en un an qu'on peut construire des choses, mettre des choses en place. Mais voilà, ça a été une négociation, j'ai accepté sans problème, parce que comme j'ai dit, à court terme, c'est un objectif qui est important. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai signé qu'un an, qu'on y réapprenne. Il y aura des discussions par la suite, si ça se passe bien. Si chacun veut poursuivre, on poursuivra, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas fermé, mais on verra par la suite ».

Alfred Randriamanampisoa, président de la Fédération malgache, a exprimé son optimisme en déclarant que l'arrivée de Corentin Martins insufflerait « un nouveau souffle et plein de victoires » à la sélection. Un objectif ambitieux, mais qui semble à la hauteur des attentes des supporters malgaches.

Défi majeur.

Le premier grand test pour le nouveau sélectionneur sera une double confrontation face à la République Centrafricaine et le Ghana en mars prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un défi qu'il a abordé avec humilité et détermination, précisant : «mon travail, ce sera de poursuivre le travail de mes prédécesseurs et, bien sûr, d'essayer d'atteindre cet objectif qui paraît inimaginable d'aller avec la Madagascar en Coupe du Monde. Mais en tout cas, on va s'accrocher, on va travailler pour rendre la tâche difficile à nos adversaires ». Corentin Martins, qui connaît bien le football malgache après avoir observé l'équipe lors de la CAN 2019 en Égypte, a salué la technique des joueurs locaux : « Ce sont des footballeurs très techniques, de petits gabarits, mais qui correspondent bien à mon style de jeu ».

Il a également exprimé son plaisir de travailler avec des joueurs de qualité technique, même si c'est vrai que ce ne sont pas des joueurs qui jouent dans de grands clubs partout en Europe ou dans le monde.

Concernant la sélection des joueurs, Corentin Martins a une vision claire : « Partout où je passe, je dis que je fais jouer les meilleurs. Peu importe l'âge, la taille ou la couleur de peau, ce sont les meilleurs qui joueront pour faire gagner Madagascar. Mais bien sûr que j'observerai les joueurs locaux. J'ai toujours donné la chance aux joueurs locaux ». Il a également souligné l'importance d'un championnat local actif pour avoir des joueurs compétitifs, tout en gardant un oeil sur les talents malgaches à l'étranger.

Passion. La question du salaire du nouveau sélectionneur a été abordée, mais la fédération n'a pas souhaité communiquer de chiffres officiels. Corentin Martins, pour sa part, a affirmé que sa décision de rejoindre Madagascar n'était pas motivée par l'aspect financier : « C'est l'endroit où je vais peut-être gagner le moins de ma carrière. Ce qui me guide, c'est la passion du football, la possibilité de travailler avec ces joueurs et de leur transmettre cet amour et d'apporter mes conseils aux jeunes joueurs. »

Un staff varié. Concernant son staff technique, le nouveau sélectionneur a précisé qu'il s'entourerait de collaborateurs qu'il connaît bien, tout en gardant une forte composante locale : « Il est important de maintenir une identité malgache au sein du staff, tout en apportant mon expertise. » Cette approche permettra d'allier expérience internationale et connaissance locale du football malgache.