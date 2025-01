Madagascar: Spectacle Namana sy Mozika - Prochaine édition en avril

Après le succès retentissant du Roi Lion le 17 novembre dernier, Betia, directrice artistique de ce spectacle, signe un nouveau projet avec Kokomo Production. Fidèle à son exigence, elle place une fois de plus la barre très haut, proposant des spectacles dignes de Broadway et des plus grandes scènes internationales. Comme elle le dit souvent : « Si je ne peux pas partir de Madagascar, je ferai en sorte que les étrangers viennent à Madagascar. » Un défi que Kokomo Production souhaite relever à ses côtés.

Ainsi naît la deuxième édition de « Namana sy Mozika », qui ouvrira le bal de cette nouvelle collaboration. L'événement aura lieu le 5 avril prochain et réunira plus de 25 danseurs, 8 chanteurs, des choristes et des musiciens pour donner vie à un spectacle grandiose. Les moindres détails - effets techniques et musicaux, tenues, décors et mise en scène - seront soigneusement travaillés pour garantir une prestation à la hauteur des standards internationaux.

Dans cette démarche artistique, les organisateurs tiennent aussi à mettre en lumière la nouvelle génération en leur offrant une opportunité unique de briller sur scène. Un appel à auditions est donc lancé pour tous les danseurs souhaitant rejoindre cette aventure. Le casting est prévu le 9 février prochain. De plus amples informations sont disponibles sur les réseaux sociaux de « Namana sy Mozika ».