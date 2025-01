Soudan: Le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef, rencontre une délégation du Comité de Coordination de la tribu Salamat

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré jeudi une délégation du Comité de coordination de la tribu Salamat, dirigée par le Maj-Gen (retraité) Abdel Malik Al-Bashir Musa, chef du comité de coordination.

Le chef du Comité de coordination Salamat a indiqué dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur les conditions générales de sécurité, de service et humanitaires dans le pays, et a déclaré : « Nous avons confirmé au président du Conseil de souveraineté, commandant en chef, notre ferme et sa position ferme en faveur des forces armées dans leur combat pour la dignité et la fierté afin de vaincre la milice terroriste, exprimant sa condamnation des crimes et des violations commis par la milice contre le peuple soudanais et les institutions de l'État soudanais.

Son Excellence a ajouté que la responsabilité nationale nécessite l'unité des rangs nationaux pour renforcer l'unité, la sécurité, la stabilité et travailler comme un seul homme derrière les forces armées et les soutenir pour éliminer les milices, les retirer de la société soudanaise et instaurer la sécurité, la stabilité et la paix. .

Appeler toutes les composantes tribales de l'État du Sud-Darfour à quitter les rangs de la milice, qui n'a d'autre programme ni objectif que de détruire le Soudan, et à se joindre à l'appel de la patrie et à rendre le Soudan uni et fort.

Le Maj-Gen Bashir a souligné que les forces armées resteront la soupape de sécurité du pays et le garant de l'unité et de la stabilité du Soudan.\ OSM