Ile Maurice: Faida - La tempête attendue au plus près de Maurice ce dimanche

Rodrigues est passée sous avertissement de cyclone de Classe II. Selon le quatrième bulletin de cyclone émis ce vendredi 31 janvier à 04 h 10 par les services météorologiques, le système était centré à environ 600 km à l'est-nord-est de Rodrigues à 04 h 00. La dépression tropicale se déplace vers l'ouest-sud-ouest à environ 20 km/h, et les conditions environnementales favorisent son intensification. Si elle atteint le stade de tempête tropicale modérée, elle sera baptisée Faida.

D'après un prévisionniste de la station météorologique de Vacoas, l'île Maurice pourrait passer en alerte cyclonique dès samedi matin, le 1eᣴ février. Les analyses numériques suggèrent que le cyclone passera très près du nord de Maurice. Toutefois, des incertitudes persistent quant à sa trajectoire. Selon les dernières prévisions, le point de passage le plus proche de Maurice devrait se situer dimanche après-midi ou en soirée.

Pour l'instant, le système est toujours classé comme perturbation tropicale, mais il est probable que Faida atteigne le stade de tempête tropicale modérée lors de son passage à Maurice. Les rafales de vent pourraient atteindre entre 90 et 100 km/h au maximum.

De son côté, Météo France souligne que au cours des dernières, le système 07 toujours analysé en dépression tropicale semble avoir repris une phase de développement. Il continue de se déplacer rapidement vers l'ouest et se situe à un peu plus de 500km au nord-est de Rodrigues. Malgré des conditions peu favorables à son intensification, le système pourrait néanmoins atteindre le stade de tempête tropicale au cours des prochaines 24h, avant de s'affaiblir de nouveau en circulant à proximité nord des Grandes Mascareignes ce week-end. A plus long terme, une nouvelle intensification est possible.

Le système devrait circuler au nord de Rodrigues aujourd'hui sans toutefois entrainer de dégradation significative du temps. Au-delà, une influence sur le temps sensible de la Réunion et Maurice est possible ce week-end. Selon le scenario privilégié, à l'heure actuelle, l'ampleur de la dégradation devrait rester limitée. Cependant, au vu de l'incertitude sur la prévision de trajectoire et d'intensité à ces échéances, d'autres scénarios ne sont pas encore exclus. Il convient donc de se tenir informés des dernières prévisions.