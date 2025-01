Ile Maurice: Deux équipes d'enquêteurs de la FCC récupèrent des documents

Deux équipes de la Financial Crimes Commission (FCC) se sont rendues au siège de la Corporation Nationale de Transport (CNT) et dans une compagnie automobile, hier, en lien avec une enquête portant sur un contrat pour la fourniture de pièces rechanges achetées par la CNT. Des documents relatifs à la procédure d'approvisionnement ont été saisis, sur la base d'un search order afin d'examiner les irrégularités potentielles dans ce processus.

Au niveau de la CNT, les enquêteurs de la FCC procéderont la semaine prochaine à l'audition du responsable financier, du Procurement Manager et du responsable de l'audit interne, ainsi que d'autres membres du personnel impliqués dans l'affaire. Concernant la société automobile, les enquêteurs de la FCC ont été face à une collaboration totale de la part de l'entreprise, qui a remis toutes les factures relatives à l'achat des pièces détachées.

La compagnie suspecte bénéficiaire de ce contrat n'a jamais été spécialisée dans le domaine des pièces de rechange, un détail qui suscite des interrogations sur la légitimité du marché accordé. Cette enquête se concentre sur un contrat d'une valeur de Rs 373 millions, attribué à cette entreprise privée fournissant des pièces détachées à la CNT. L'enquête a révélé que ces transactions s'étendaient sur la période de janvier 2020 à 2024 et pourraient masquer des irrégularités dans les procédures d'approvisionnement. Les enquêteurs de la FCC suspectent des anomalies dans la gestion des contrats.

Le directeur de la compagnie en cause n'est pas étranger à la FCC. En effet, il avait été arrêté lors du scandale de l'achat de médicaments et d'équipements médicaux par la State Trading Corporation durant la période de confinement, en 2020. Des contrats d'une valeur de plus de Rs 1,4 milliard avaient été attribués dans le cadre d'une procédure d'achat d'urgence à des entreprises sans expertise dans le domaine médical. La compagnie du directeur avait ainsi été l'un des plus grands bénéficiaires de ces contrats et avait décroché plusieurs accords pour la fourniture d'appareils sanitaires pendant cette période critique. Les enquêteurs de la FCC avaient minutieusement scruté deux contrats d'une valeur totale de Rs 77 millions pour l'approvisionnement de masques de protection et de kits de test afin de vérifier s'il existe un conflit d'intérêts dans cette affaire.

Après de longues heures d'interrogatoire, le directeur de cette compagnie a été arrêté par l'Independent Commission against Corruption en 2021. Il avait été accusé, dans un premier temps, de blanchiment d'argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Il avait été libéré sous caution de Rs 200 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000. En mars 2021, le directeur de la compagnie, un homme d'affaires proche de l'ancien ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, aussi son ami d'enfance, avait également été auditionné lors de l'enquête judiciaire sur Soopramanien Kistnen. Cette affaire pourrait bien ouvrir la voie à de nouvelles révélations sur des pratiques douteuses dans l'octroi de contrats publics.