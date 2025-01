Madagascar: Projet TWENEX - Accord signé entre l'ESPA et AIDES, pour la valorisation énergétique des déchets

L'ESPA et AIDES Développement ont officialisé leur collaboration en signant une convention cadre de partenariat dans le cadre du projet TWENEX, qui ambitionne de transformer la gestion des déchets en une filière innovante de production d'énergie.

La signature de cette convention a été faite par le Pr Rijalalaina Rakotosaona, directeur de l'ESPA (Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo) et Manitra Rakotoarivelo, directeur général d'AIDES Développement. Elle marque une étape décisive dans la mise en oeuvre du projet TWENEX, un programme ambitieux porté par la Commission de l'Océan Indien (COI) et le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC). Financé par l'OEACP R&I et l'Union Européenne, TWENEX met l'accent sur la recherche et l'innovation dans la gestion des déchets et leur valorisation énergétique.

D'après ses promoteurs, le projet TWENEX vise à instaurer une gestion durable et intégrée des ressources en favorisant la transformation des déchets en source d'énergie. L'objectif est double : encourager la recherche et l'innovation dans la région de l'Océan Indien, tout en promouvant des solutions concrètes pour une économie circulaire plus efficace. L'impact attendu est la création d'une véritable communauté pluri-acteurs composée de chercheurs, universitaires, acteurs publics et privés, ainsi que des représentants de la société civile. Ensemble, ils seront mobilisés pour développer et mettre en oeuvre des solutions innovantes dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets.

Avenir durable.

AIDES Développement, qui joue un rôle clé dans la mise en oeuvre du projet TWENEX à Madagascar, vise à créer un environnement favorable au développement d'activités liées à la valorisation énergétique des déchets, avec un accent particulier sur le transfert de compétences et le renforcement des capacités locales. La collaboration entre l'ESPA et AIDES Développement constitue donc une avancée majeure.

En mettant en synergie les compétences académiques et les initiatives de terrain, le projet TWENEX ouvre la voie à des opportunités économiques et professionnelles tout en contribuant à la protection de l'environnement. Avec une approche inclusive et innovante, ce partenariat incarne une vision résolument tournée vers l'avenir, où la gestion durable des déchets devient un levier de développement économique et social pour les générations futures.