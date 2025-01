Burkina Faso: Inauguration Sankar-Yaaré - Le marché n'attend plus que ses clients

Sankar-Yaaré est officiellement fonctionnel. Ravagé par un incendie le 29 janvier 2023, ledit marché a été réhabilité. La cérémonie d'inauguration, marquée par des allocutions, la visite des lieux et une prestation d'artistes, pour ne citer que cela, a été patronnée par Emile Zerbo, ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, patron de cette cérémonie. Ses collègues Aboubakar Nacanabo et Serge G. Poda, respectivement en charge de l'Economie et du Commerce, en étaient le parrain et le coparrain. L'évènement a eu lieu le jeudi 30 janvier 2025 à Ouagadougou.

C'est officiel, Sankar-Yaaré a rouvert ses portes. En effet, victime d'un incendie le 29 janvier 2023, lequel sinistre a impacté 70% de ses emplacements et mis par la même occasion ses marchands dans une situation difficile, ce marché emblématique de la capitale burkinabè et l'un des piliers de l'économie locale est de nouveau opérationnel au terme de plusieurs mois de réhabilitation. Cette inauguration, fruit d'un travail collectif, d'une résilience exemplaire et d'une volonté commune de tourner la page d'un drame, est loin d'être une simple cérémonie, aux yeux du Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouaga, Maurice Konaté.

En effet, il a expliqué que le nouveau Sankar-Yaaré a été réalisé grâce à la mobilisation des autorités gouvernementales, des acteurs locaux et des partenaires techniques et financiers, en particulier ECOBANK qui a accordé un prêt d'un milliard cent millions de francs CFA. Résultat, il a été reconstruit un marché moderne et sécurisé comptant désormais 76 boutiques extérieures, 76 boutiques intérieures, 1 197 échoppes, 70 magasins, 21 espaces pour condiments et 16 places pour boucherie. Pour leur part, les bénéficiaires ont dit leur satisfaction de l'ouverture de ce marché. Ils ont cependant adressé aux autorités deux doléances : une exonération de trois mois sur le loyer des boutiques et magasins et l'installation de caméras sur les lieux.

Ces requêtes ont trouvé un écho favorable dans la mesure où le ministre de l'Economie, Aboubakar Nacanabo, parrain de la cérémonie, a annoncé une exonération d'un mois pour les commerçants. Il s'est ensuite appesanti sur l'importance de ce projet de réhabilitation. A ce sujet, le ministre a expliqué l'objectif était de renforcer les capacités des acteurs du commerce, véritable moteur du développement socio-économique de notre pays.

Autrement dit, selon lui, il s'agit d'offrir des conditions de travail optimales pour dynamiser les activités commerciales via la mise en place d'infrastructures modernes telles que les magasins, les boutiques, les échoppes et autres espaces. Toutefois, pour la bonne marche des choses, il a rappelé aux futurs occupants la nécessité de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et de commerce définies par les services compétents, mais aussi et surtout d'oeuvrer à la préservation de cet espace et à la prévention des risques par la vigilance et la responsabilité de chacun. En un mot, à s'approprier pleinement cet espace et à en faire un modèle de dynamisme économique et de civisme.

Appréciations des bénéficiaires

Si les commerçants de Sankar-Yaaré ont dit être satisfaits de la réouverture du marché après deux ans d'interruption, certains n'ont pas manqué de déplorer « le coût élevé » des magasins et boutiques, soit entre 3 000 et 35 000F en fonction du domaine de vente. C'est le cas d'el hadj Abdouramane Congo qui, en compagnie de ses collaborateurs, n'a pas manqué de plaider leur cause.