Maroc: La réforme du Code de la famille vise un équilibre entre le souci de satisfaire aux normes internationales et le respect des traditions (Juriste français)

Paris — La réforme du Code de la famille, engagée au Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, se veut un équilibre entre le souci de satisfaire aux normes internationales et le respect des traditions, a souligné Hubert Seillan, avocat au barreau de Paris.

Me Seillan, qui a mis en exergue la démarche participative qui préside à l'esprit de cette réforme, s'est dit admiratif "des discussions très passionnées qui ont actuellement lieu au Maroc à ce sujet", notant que le Royaume est un pays de droit qui exprime son intention très ferme d'harmoniser sa législation "aux standards démocratiques du moment".

Après avoir rappelé les fondamentaux du socle de la famille auquel le droit marocain accorde une importance primordiale d'où le fait que l'initiative réformatrice émane de la Haute Volonté de SM le Roi, Me Seillan a relevé que cette réforme vient également "répondre aux profonds et rapides changements juridiques, économiques, sociaux et culturels du Maroc moderne".

Et d'ajouter qu'il s'agit "d'anticiper en identifiant les enjeux économiques et sociaux afin de satisfaire rapidement aux besoins des citoyens", rappelant que "la réforme était très attendue par la société civile et les associations féministes et des droits humains".