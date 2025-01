Maroc: Impériales Week 2025 - La Data, un levier stratégique pour la transformation des modèles d'affaires et de marketing (Panel)

Casablanca — Ressource incontournable dans l'élaboration des stratégies marketing, la Data a été au centre d'un panel organisé jeudi à Casablanca, dans le cadre de la 8è édition des Impériales Week.

Tenu sous le thème "Repenser la Data : Un défi éthique et technologique à l'ère de l'innovation", ce panel, conçu sous forme d'un face-à-face entre experts, a mis en lumière le rôle central des données dans la transformation des modèles d'affaires et des stratégies marketing des entreprises. Il a également soulevé les enjeux éthiques et technologiques liés à leur exploitation croissante.

Les intervenants, issus des secteurs du digital et des médias, ont souligné que l'analyse des données permet de mieux comprendre les comportements des consommateurs et d'optimiser les investissements publicitaires. Toutefois, la prolifération des sources d'information, combinée à l'essor des médias numériques, soulève des interrogations sur la fiabilité et la protection des données collectées.

Autre sujet abordé : le Big Data et l'Intelligence Artificielle (IA), qui offrent des opportunités majeures en matière de segmentation et de ciblage, mais nécessitent une approche responsable pour garantir une exploitation éthique et efficace des données.

Dans ce contexte, les experts ont partagé leurs analyses sur l'avenir de la data et les défis à relever.

Benouhoud Anass, expert en transformation digitale, a mis en avant la valeur économique des données, qu'il qualifie de "pétrole des entreprises modernes".

"Stockées dans le cloud et exploitées via des algorithmes avancés, les données constituent une ressource stratégique essentielle pour les entreprises cherchant à conquérir de nouveaux marchés", a-t-il affirmé.

Selon lui, l'essor de l'IA a transformé la manière dont les entreprises exploitent la Data. "Une gestion efficace des données repose sur une classification rigoureuse et une analyse approfondie, permettant d'optimiser les processus de décision et d'améliorer l'impact des actions marketing", a-t-il ajouté.

De son côté, Fathya Aissam, expert dans les médias, a insisté sur le rôle crucial des données dans le secteur des médias et de la publicité.

"Aujourd'hui, nous avons un volume impressionnant de données permettant d'optimiser les stratégies publicitaires et d'affiner la segmentation des audiences. Le défi est de les exploiter intelligemment pour maximiser l'impact des campagnes médias", a-t-il déclaré.

M. Fathya, également vice-président de l'association "Les Impériales", a également mis l'accent sur l'importance du ciblage précis des consommateurs, soulignant qu'une "bonne utilisation des données permet aux entreprises de réduire les dépenses inutiles et d'améliorer l'efficacité de leurs campagnes publicitaires".

En parallèle, il a abordé la question de la protection des données personnelles. Selon lui, bien que la loi 09-08 encadrant l'exploitation des données personnelles constitue une avancée significative, des efforts restent à fournir pour renforcer la sécurité et l'éthique dans l'usage des informations collectées.

Placée sous le thème "The Paradigm Shift - Business. People. Tech", l'édition 2025 des Impériales Week (du 27 janvier au 2 février à Casablanca) offre une immersion complète dans les métiers de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l'événementiel.