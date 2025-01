Maroc: L'École nationale supérieure de l'administration célèbre les lauréats de la promotion 2024

Rabat — L'École nationale supérieure de l'administration (ENSA) a organisé, jeudi à Rabat, une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la promotion 2024 de l'école, en présence du Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, et du ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Dans une allocution de circonstance, M. Hajoui a souligné que le Royaume vit au rythme de réformes inédites impulsées par les Hautes Directives Royales pour consolider les piliers de l'État social, notant que ces réformes se sont matérialisées en stratégies et politiques publiques multiples, portées par un important arsenal juridique.

Il, dans ce cadre, a exhorté les lauréats à assumer leurs responsabilités dans la concrétisation de ces stratégies sur le terrain au service des citoyens, les appelant à mettre à profit leurs connaissances scientifiques et leurs expertises et expériences cumulées tout au long des stages effectués au sein des différentes administrations nationales et internationales.

Pour sa part, la directrice de l'ENSA, Nada Biaz, a souligné que l'École poursuit sa stratégie ambitieuse visant à s'adapter aux mutations actuelles et à prospecter les horizons futurs, ajoutant que cette vision s'articule autour de trois piliers, à savoir l'ouverture à l'international à travers l'édification de partenariats solides avec des institutions similaires, le renforcement du partenariat avec les institutions nationales et le secteur privé et la consolidation de l'aspect régional dans le cadre de la régionalisation avancée.

A cet égard, elle a fait savoir que l'École avait lancé, le 23 janvier au niveau de la région de Souss-Massa, une campagne régionale visan à renforcer l'approche de proximité avec les acteurs régionaux, à travers des programmes conjoints adaptés aux spécificités des régions et des stratégies de développement.

De son côté, Mohamed Tika, Major de sa promotion, a fait part, dans une déclaration à la MAP, de sa fierté d'appartenir à cette institution prestigieuse, notant que le cursus de formation a permis aux lauréats d'acquérir une vision globale et intégrée sur les mutations actuelles que connaît l'administration publique et les mécanismes à même de la développer.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de diplomates accrédités au Maroc, de présidents d'universités publiques et privées et d'un parterre d'enseignants et d'experts.