Maroc: Trophée Hassan II - 49 ans de rayonnement à l'international d'un évènement qui restera gravé à jamais dans les mémoires

Rabat — Le Trophée Hassan II de golf est devenu, depuis la première édition organisée en 1971, un rendez-vous incontournable de l'agenda mondial du golf, drainant au fil des éditions les meilleures stars mondiales de cette discipline, attirées par les beaux paysages du Royaume et la qualité de ses parcours golfiques.

Ce prestigieux évènement consacre ainsi la renommée du Maroc comme destination golfique de choix, à la faveur notamment de la large couverture médiatique dont il bénéficie de la part des grandes chaines mondiales. Il a contribué, de ce fait, à donner un nouvel élan au tourisme national, dans la mesure où plusieurs investisseurs ont jeté leur dévolu sur le Royaume pour y lancer des projets liés au tourisme du golf, à l'image des villes d'El Jadida, Marrakech, Agadir, Essaouira et Saidia.

Bien que l'histoire du golf au Maroc date de plus de 100 ans, le Royaume ne disposait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que de trois parcours dans les villes de Marrakech, Tanger et Mohammedia. Deux parcours, à Casablanca-Anfa et à Kénitra, construits par les soldats américains présents à l'époque au Royaume, sont venus ensuite enrichir cette infrastructure. Toutefois, le golf n'a connu son véritable essor au Maroc que sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II.

Après le succès de la première édition du Trophée Hassan II, les parcours de Mohammedia et de Marrakech ont subi des travaux de restauration, tandis que celui de Tanger a été élargi, portant le nombre de ses trous à dix-huit. Par ailleurs, de nouveaux parcours ont été créés dans les villes de Fès et Meknès.

Ensuite, de nouveaux parcours ont vu le jour dans plusieurs villes, notamment à Casablanca, Agadir, Settat, Benslimane, Saidia, Bouznika et à El Jadida.

Par ailleurs, le soutien apporté par l'Association du Trophée Hassan II (ATH), fondée en 2001 et présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, a été primordial dans le développement de ce sport, grâce à la mise en place du "Moroccan Pro Tour", la Coupe du Trône et la création de l'Académie royale de golf, à l'initiative du Royal Golf Dar Es Salam.

Dans ce cadre, une filière "golf et études" a été créée en faveur de bénéficiaires issus, pour la plupart, de milieux défavorisés. En outre, une formation dans les différents métiers du golf est dispensée au Maroc.

Depuis sa création, l'Association a réussi à relever plusieurs défis. Elle a ainsi assuré la pérennité du Trophée Hassan II qui attire des professionnels de renommée mondiale et a oeuvré à faire rayonner le golf marocain à l'international.

Les différentes manifestations golfiques organisées dans le Royaume reflètent, en concret, la place qu'occupe désormais le Maroc dans l'échiquier golfique mondial, d'autant plus que plusieurs golfeurs marocains se sont imposés sur la scène régionale et continentale, alors que d'autres sont promis à un bel avenir, à la faveur des efforts consentis par l'ATH.

En plus de la participation de joueurs professionnels étrangers, le Trophée Hassan II a vu s'illustrer plusieurs golfeurs marocains, à l'instar de Moussa Fatmi, qui a brillé à partir de 1972 en raflant plusieurs titres nationaux, Mohamed Makroune, professionnel depuis 1982, et les joueurs de la nouvelle génération tels que Mohamed Sayeh, Youness Hassani, Abdelhak Sabi et Fayçal Serghini.

De leur côté, les femmes ont fait leur entrée dans l'univers golfique national à partir des années 1980 grâce aux pionnières Malika Demnati et Zoubida Hillali, qui ont remporté, dans l'ordre, le championnat national amateurs de première division dans ses deux catégories en 1986. Le flambeau est ensuite passé à d'autres joueuses comme Lalla Soumia Ouazzani, Mounia Amalou, Maha Haddioui, Ines Laklalech et Intissar Rich, entre autres.

La 49ème édition du Trophée Hassan II de golf se tiendra du 03 au 08 février prochain au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Soixante-six joueurs issus de 12 pays, dont 11 anciens vainqueurs de tournois majeurs totalisant 16 victoires en Grand Chelem, prendront part à ce prestigieux trophée.

Le plateau comprend également quatre légendes membres du World Golf Hall of Fame, en l'occurrence l'Écossais Colin Montgomerie, vainqueur du Trophée Hassan II en 1997, l'Espagnol José María Olazábal, double vainqueur du Masters, le Sud-africain Retief Goosen, lauréat de l'Open des Etats Unis à deux reprises et son compatriote Ernie Els, qui avait remporté ce trophée en 2008.

Les récents vainqueurs du tournoi, le Canadien Stephen Ames (2023) et l'Argentin Ricardo Gonzalez (2024), seront, quant à eux, de retour pour défendre leur titre.