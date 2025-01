Maroc: Réunion du Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI - 2024, une année riche en réalisations au service de la famille de l'enseignement

Rabat — La Fondation Mohammed VI de Promotion des OEuvres Sociales de l'Éducation-Formation a tenu récemment à Rabat, la réunion de son Comité Directeur en session ordinaire, présidée par Youssef El Bakkali, Président de la Fondation.

Les travaux de cette session ont été consacrés à la présentation du bilan des réalisations de l'année 2024, ainsi qu'à l'approbation des projets et du budget prévisionnel au titre de 2025, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Dans ce cadre, la présentation du bilan d'activité de l'année 2024 a permis de mettre en lumière les avancées réalisées par la Fondation, dans différents domaines, au service de ses adhérents.

Marqué par un accroissement continu, le nombre total des adhérents, relevant des secteurs public et privé, a crû de 5% par rapport à 2023, pour s'établir à 544.778 personnes, hors conjoints et enfants, a précisé la même source, notant que la Fondation redouble ainsi d'efforts pour consolider continuellement son éventail de prestations.

S'agissant de la santé, la Fondation a donné le coup d'envoi à son Centre de Diagnostic "Azyr Santé Mobile", en organisant la première campagne médicale en médecine préventive au profit de ses adhérents et leurs familles dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, a souligné le communiqué, notant que plus de 2.900 prestations médicales y ont été prodiguées, réparties entre le dépistage des maladies graves et chroniques ainsi que les consultations médicales spécialisées (cardiologie, ophtalmologie, pédiatrie ...).

Par ailleurs, la Fondation a renforcé les conditions d'accès aux financements pour le personnel éducatif à travers ses programmes "IMTILAK" et "YASSIR".

Le programme d'aide au logement "IMTILAK" poursuit sur sa lancée, avec un total de 7.500 bénéficiaires au titre de 2024, soit une hausse de 17 % par rapport à 2023. Une performance prometteuse pour les années à venir, compte tenu de la récente revalorisation du montant de financement relevant du deuxième mécanisme, passé de 150.000 DH à 200.000 DH, au taux d'intérêt 0 %.

A son tour, le programme "YASSIR" a enregistré en 2024, 34.517 bénéficiaires, soit une augmentation de 145 % par rapport à 2023. Cette croissance a été favorisée par la revalorisation du montant de financement proposé, désormais plafonné à 30.000 DH au taux d'intérêt 0%.

En matière d'Éducation-Formation, les bourses "ISTIHQAQ" ont été attribuées, en 2024, à plus de 8.200 étudiants universitaires méritants, dont 2734 boursiers relevant de la promotion 2024, et ce, pour un coût total s'élevant à 58,17 millions DH.

En outre, la subvention pour la préscolarisation des enfants d'adhérents a été revalorisée à 2500 DH par an. Ainsi, 29.700 enfants en ont bénéficié au titre de 2024, pour un coût total de 74,25 millions DH, note-t-on de même source.

D'autre part, le programme "Nafida II", facilitant l'accès des adhérents aux TIC, a pris fin après avoir atteint les objectifs escomptés en matière de subvention d'acquisition des ordinateurs, moyennant une enveloppe budgétaire de 221,37 millions DH. Cependant, les réductions sur les abonnements à l'internet haut débit (4G et fibre optique) et à la téléphonie mobile demeurent en vigueur, avec un coût minimal de remises estimé, en 2024, à 2,14 millions DH.

De plus, la Fondation a conclu une convention de partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports dans le cadre de la feuille de route 2022-2026. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens, en l'occurrence, l'équipement des écoles pionnières en ordinateurs, dans l'objectif de moderniser le processus d'apprentissage. Ce sont 49.712 ordinateurs portables qui ont été distribués en 2024, moyennant un budget de plus de 159 millions DH.

La Fondation a aussi contribué à la formation continue des enseignants pour une enveloppe budgétaire de 300 millions DH, tout comme elle a financé l'accès à une plateforme d'apprentissage linguistique au service de 32000 enseignants, en vue de renforcer leurs compétences en la matière, et ce, pour un coût total de plus d'un million DH, poursuit le communiqué.

Outre la contribution à l'organisation de la première édition du Forum National de l'Enseignant pour une enveloppe globale avoisinant les 15 millions DH, la Fondation a célébré les innovations pédagogiques des enseignants, en leur remettant les Prix Régionaux d'encouragement relevant du Prix de l'Enseignant(e) de l'Année. Une enveloppe budgétaire de 215.000 DH a été mobilisée à cet effet.

Dans le domaine culturel, l'année 2024 a été marquée par l'inauguration d'un nouveau centre culturel "IKLYLE" à Fès, venu renforcer le réseau des "IKLYLE" basés à Rabat, Tanger et Tétouan. Lors de l"année écoulée, 20 expositions et plus de 1000 activités artistiques ont été organisées au profit de plus de 60.000 personnes.

En matière de loisirs et de voyages, la Fondation a acquis l'hôtel Oscar à Tanger qui viendra appuyer son réseau de centres de vacances Zéphyr, sis respectivement à Marrakech, El Jadida, Ifrane et Agadir. Ces derniers ont totalisé plus de 400.000 nuitées en 2024.

Quant au transport, la Fondation a subventionné plus de 2,5 millions de voyages en train, outre 200.000 voyages via les autocars Supratours. Elle a également procédé à la revalorisation de la subvention du pèlerinage, qui peut atteindre désormais 50 000 DH, en fonction des échelles des bénéficiaires. Pour la saison du Hajj 2024, plus de 260 aides financières ont été octroyées, pour un montant total dépassant les 12 millions DH.

De surcroît, la Fondation maintient son soutien aux projets des sections régionales et provinciales de la Fondation des OEuvres Sociales de l'Enseignement (FOSE). Le plafond du financement dédié a été revalorisé à 800.000 DH, sous réserve que l'enveloppe budgétaire dédiée n'excède pas les 5 millions DH. Trois projets de réhabilitation des clubs d'enseignants ont été retenus en 2024, pour un coût total de 1,94 million DH.

En 2025, la Fondation compte poursuivre son engagement à consolider davantage son panier de prestations, en axant ses efforts, entre autres, sur l'équipement de 10 nouvelles structures "IKLYLE", sises respectivement à Oujda, Béni Mellal, Agdz, Benslimane, Mohammedia, Errachidia, Berkane, Jerada, Tiznit et Taroudant, ainsi que l'ouverture de deux centres de vacances "Zephyr" à Saïdia et Martil, outre le club sportif "Narjiss" à Oujda.

À la fin de la session, les membres du Comité ont exprimé leur satisfaction quant aux réalisations présentées et ont approuvé à l'unanimité le projet de budget pour l'année 2025, a conclu la même source.