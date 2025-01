Maroc: Casablanca - clôture des Impériales Week 2025

Casablanca — Le rendez-vous annuel "Les Impériales Week", qui a rassemblé les professionnels et acteurs de la communication, du marketing et des médias au Maroc sous le thème "Paradigm Shift: Business. People. Tech.", a clôturé ses travaux, jeudi soir à Casablanca, avec une cérémonie marquée par des hommages et des reconnaissances.

La soirée a débuté par un hommage posthume rendu à deux figures disparues du secteur, à savoir Reda Dalil, journaliste et écrivain, ainsi que la grande artiste marocaine Naïma El Mecherqi. Un hommage a également été rendu à Taoufik Bennani Smires, ex-directeur général de 2M et ex-président de Régie et à Fatima Baroudi, journaliste, Directrice de l'information et ancien membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (ESCA), pour leur contribution remarquable à l'audiovisuel.

S'exprimant à cette occasion, le président fondateur de l'association "Les Impériales", Anouar Sabri, a exprimé sa gratitude envers les comités scientifiques, éthiques et d'études pour leur dévouement, saluant les 273 souscriptions enregistrées dans le cadre du programme "Les Étoiles de Demain", dont les résultats seront dévoilés lors de la soirée de gala prévue samedi.

"Nous avons vécu une semaine exceptionnelle avec un Showreel de grande qualité", s'est félicité M. Sabri, soulignant la richesse des échanges et des réflexions sur les mutations du secteur.

Et d'ajouter : "Cette édition, comme les précédentes, s'est tenue sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, témoignant de notre volonté de porter haut les couleurs de l'innovation et de la créativité marocaines".

M. Sabri a également mis en avant la thématique de cette édition, qui a placé la transformation éthique et prometteuse des modèles économiques au coeur des discussions.

Cette cérémonie de clôture a été aussi l'occasion pour la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, de partager sa vision sur les défis et perspectives du tourisme marocain, en mettant l'accent sur la dynamique actuelle et les ambitions futures du secteur. Elle a été distinguée pour son engagement et ses efforts en faveur du développement du secteur touristique marocain.

Lors de la soirée de gala à venir, les résultats des études seront dévoilés et les distinctions sont remises aux campagnes primées, célébrant ainsi une nouvelle année sous le signe de la créativité et de l'innovation.