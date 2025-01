Maroc: FLAM 2025 - Mémoire, transmission et identité africaine au menu d'une rencontre littéraire

Marrakech — Des écrivains et romanciers africains, réunis jeudi à Marrakech, ont débattu de l'identité africaine, la mémoire et la transmission culturelle, le temps d'une rencontre organisée dans le cadre de la 3ème édition du Festival du livre africain Marrakech (FLAM), sous le thème "créer pour se recréer".

En tirant inspiration de leurs propres oeuvres et parcours, les auteurs ont mis l'accent sur plusieurs thématiques en lien avec l'appartenance, l'histoire et le rôle de la littérature dans la construction des récits individuels et collectifs.

Dans ce sens, l'écrivain et homme de théâtre rwandais, Dorcy Rugamba, a présenté des extraits de son ouvrage chargé d'histoire et de mémoire, "Hewa Rwanda : Lettres aux absents", un hommage à sa famille disparue et, au-delà, aux victimes du génocide de 1994.

M. Rugamba a indiqué qu'à travers son oeuvre, il cherche à raviver les souvenirs et à transmettre aux nouvelles générations la nécessité de ne pas oublier, soulignant que sa participation à cette édition du FLAM est également une occasion d'échanger avec d'autres auteurs africains qui partagent sa volonté de mettre les mots au service de la mémoire.

Pour sa part, le jeune romancier ivoirien, Nincemon Fallé, a présenté son ouvrage "Ces soleils ardents", un récit qui plonge dans les défis de la jeunesse africaine, explorant la transition de l'enfance à l'âge adulte, dans un contexte où les influences familiales et sociétales façonnent les trajectoires.

En décrivant le parcours d'un jeune étudiant ivoirien, il met en lumière les espoirs, les aspirations et les obstacles auxquels sont confrontés de nombreux jeunes en quête de réussite.

L'autrice originaire d'Haïti, Marie-Denise Douyon a, quant à elle, apporté une touche singulière avec une approche qui cible principalement les jeunes enfants, à travers des récits qui proposent une découverte ludique et poétique des cultures africaines et caribéennes.

Dans une déclaration à la MAP, elle a indiqué que ses histoires, ancrées dans la diversité et l'environnement, portent des messages d'inclusion, d'ouverture et de respect de l'autre, offrant aux enfants une vision enrichie du monde.

Le FLAM, devenu un rendez-vous culturel incontournable, vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.

Il cherche également à encourager la culture, promouvoir l'écriture et soutenir le développement économique et social à travers l'art.