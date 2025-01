Maroc: Cour d'appel de Laâyoune - Ouverture de la nouvelle année judiciaire

Laâyoune — La Cour d'appel de Laâyoune a abrité, jeudi, la cérémonie officielle marquant le début de l'année judiciaire 2025, l'occasion de présenter le bilan des activités dans cette circonscription judiciaire.

Placée sous le thème "Efficacité judiciaire : renforcer la confiance et la crédibilité", cette cérémonie a permis de mettre en lumière les efforts des différentes composantes du système judiciaire et de décliner les principales orientations et perspectives de la nouvelle année judiciaire.

S'exprimant à cette occasion, le premier président de la Cour d'appel de Laâyoune, Ibrahim Ben Tazarte, a salué les résultats positifs et la performance distinguée des tribunaux de la circonscription judiciaire de Laâyoune au cours de l'année écoulée, mettant en lumière les efforts consentis en matière de traitement des affaires et d'efficacité judiciaire.

Dans ce cadre, M. Ben Tazarte a passé en revue le bilan de l'activité générale de la circonscription de la Cour d'appel de Laayoune en 2024, précisant que cette circonscription a enregistré 79.029 affaires, y compris le reliquat de l'année 2023.

Il a ajouté qu'un total de 81.276 affaires ont été jugées, soit un taux de 96,61%, notant que cette évolution classe cette circonscription judiciaire en tête des juridictions marocaines pour la troisième année consécutive.

Concernant les perspectives et les projets d'avenir, M. Ben Tazarte a affirmé que tous les chantiers de réforme se poursuivront conformément à la feuille de route du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Il s'agit notamment de parachever la transformation digitale, d'adopter les documents numériques dans tous les domaines, d'exploiter les logiciels élaborés par le ministère de la Justice et d'unifier le processus de numérisation entre toutes les circonscriptions judiciaires.

Pour sa part, le procureur général du Roi près la Cour d'Appel de Laâyoune, Mohamed Raoui, s'est attardé sur le bilan des affaires traitées par le Ministère public, relevant que les plaintes en cours d'instruction dans les différents tribunaux de la circonscription judiciaire de Laâyoune, durant l'année 2024, ont atteint 8.143 plaintes, dont 7.930 ont été traitées, soit un taux de traitement de 97,13 %.

M. Raoui a relevé que le nombre de procès-verbaux en instance s'est chiffré à 46.939 au cours de l'année 2024, dont un reliquat de 4.337 de l'année 2023 et 42.602 procès-verbaux enregistrés en 2024, précisant que 46.821 procès-verbaux ont été traités, soit un taux de 99,74%.

Par ailleurs, M. Raoui a fait observer que le nombre total de plaintes enregistrées dans les cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence auprès des différents tribunaux de la circonscription judiciaire au titre de l'année 2024 s'est élevé à 690 plaintes relatives aux affaires de violences faites aux femmes, dont 684 ont été traitées et 6 en cours d'instruction, soit un taux de traitement de 99,33%.

Le nombre de plaintes relatives aux affaires de violences faites aux enfants s'est chiffré à 107 plaintes, dont 103 ont été traitées et 4 en cours d'instruction, soit un taux de traitement de 96.26%.

Cette audience solennelle s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des gouverneurs des provinces d'Es-Semara, Boujdour et Tarfaya, des représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du ministère public, du ministère de la Justice, des magistrats relevant de cette cour, en plus des élus et d'autres personnalités.