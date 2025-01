Maroc: 28ème édition de la Coupe Lalla Meryem - Participation remarquable de golfeuses marocaines et de stars internationales

Rabat — La 28ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, prévue du 3 au 8 février au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, sera rehaussée par la participation remarquable de golfeuses marocaines, ainsi que d'une constellation de stars internationales.

En chef de file des participantes marocaines se trouve Ines Laklalech, porte-drapeau de la délégation nationale aux JO-2024, qui revient avec l'ambition de faire mieux que sa septième place à l'édition précédente, ainsi que Maha Haddioui, qui a défendu les couleurs nationales aux JO de 2016 et 2020 et qui entame sa douzième année au Ladies European Tour.

Parmi les jeunes Marocaines en lice, figurent Lina Belmaati, championne du Maroc en 2022, Malak Bouraeda, première marocaine à participer à l'US Women's Open, et Sofia Essakali, championne d'Afrique amateur 2024 en individuel et par équipes et qui, à l'âge de 15 ans, est déjà entrée dans les annales de la Coupe Lalla Meryem, en passant le cut à deux reprises.

Cette 28e édition, devenue depuis 13 ans une étape majeure du Ladies European Tour, connaîtra la participation de 108 joueuses, dont la Suissesse Chiara Tamburlini, qui a remporté en 2024 l'ordre du mérite du Ladies European Tour.

Parmi les participantes les plus en vue, se trouvent la Thaïlandaise Trichat Cheenglab, classée première du Ladies European Tour en 2023, la Tchèque Klara Davidson Spilkova, vainqueur du titre de 2017, l'Espagnole Nuria Iturrioz, sacrée en 2016 et 2019 et la championne en titre, la Britannique Bronte Law.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Fédération Royale Marocaine de Golf et l'Association du Trophée Hassan II, la Coupe Lalla Meryem de golf attire, depuis sa création en 1993 par Feu SM Hassan II, les meilleures golfeuses à l'échelle mondiale.

Plusieurs grands noms du golf féminin mondial ont pris part à cet événement sportif lors des précédentes éditions, contribuant à son rayonnement à l'international. Il s'agit, entre autres, des Françaises Marie-Laure de Lorenzi et Gwladys Nocera, la Britannique Laura Davis, les Suédoises Annika Sörenstam et Sophie Gustafson, ou encore la Norvégienne Suzann Pettersen.