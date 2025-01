Burkina Faso: Journée internationale des douanes 2025 - L'amélioration des recettes douanières au menu des réflexions

La Direction générale des douanes (DGD) célèbre en différé la Journée internationale de la Douane (JID) sur le thème : « une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité », les 30 et 31 janvier 2025, à Ouagadougou.

La Journée internationale de la douane (JID), commémorée le 26 janvier de chaque année, offre l'occasion aux acteurs de l'administration douanière du Burkina Faso de réfléchir aux défis de leur profession et aux moyens d'améliorer leurs performances. Ainsi, la Direction générale des douanes (DGD) célèbre en différé la Journée internationale de la douane (JID) sur le thème : « une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité », les 30 et 31 janvier 2025, à Ouagadougou.

C'est le conseiller technique, Mamadou Séré, représentant le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, qui a ouvert les travaux de cette journée commémorative, le jeudi 30 janvier. M. Mamadou Séré a signifié que le thème retenu interpelle sur la nécessité de valoriser le travail des douaniers et de renforcer leur engagement au service du développement. « Les administrations des douanes ont des missions fiscale, économique, d'assistance et sécuritaire. De par ces missions transversales, elles jouent un rôle de première importance dans nos pays, au regard de leurs contributions sans cesse croissantes au budget de l'Etat et de leurs rôles dans la compétitivité des entreprises », a-t-il soutenu.

M. Séré a reconnu en outre que dans cette dynamique, marquée surtout par les révolutions technologiques, les crises environnementales et sanitaires, de nouveaux défis font continuellement surface. Ce qui, selon lui, oblige les administrations douanières du monde à mener des réflexions pour trouver des solutions anticipatives et idoines.

A cet égard, il a souhaité que, dans la diversité des profils et la complémentarité des actions, la douane et les acteurs de la chaine logistique entretiennent de rapports de professionnalisme, basés sur la sincérité et un engagement ferme et renouvelé de toutes les parties à jouer en toute transparence leurs rôles, pour un environnement économique débarrassé de toutes les insuffisances ne favorisant pas une économie prospère.

M. Séré a invité les acteurs de l'administration douanière à participer activement aux échanges en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de leurs relations de partenariat.Le Directeur général (DG) des douanes, Adama Ilboudo, a indiqué que la journée sera essentiellement marquée par des remises de certificats de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), de médailles, de prix d'excellence aux agents et partenaires méritants, aux retraités 2024 pour les services rendus à la Nation ainsi que deux communications thématiques.

Atteindre 1 253 milliards FCFA en 2025

Il a précisé que les communications vont porter d'une part sur la collaboration entre la douane et la Cellule nationale de traitement de informations financières (CENTIF) dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et d'autre part sur l'impact de la digitalisation sur les procédures douanières et la collecte des recettes.

Le DG Ilboudo a fait observer que le thème choisi souligne l'importance de transformer les engagements en actions concrètes pour faciliter les échanges commerciaux en modernisant les procédures. Il s'agit selon lui, de sécuriser la chaîne logistique contre les trafics illicites et les menaces sécuritaires et contribuer à la prospérité économique en garantissant une collecte optimale des recettes douanières.

«Notre engagement en faveur d'une douane efficace et sécurisée se traduit par des réformes déjà en cours, notamment l'interfaçage du système douanier avec celui de l'évaluation des véhicules CCVA, la convention avec La Poste Burkina Faso pour le suivi numérique des envois de colis, l'acquisition de 5 scanners portatifs et de 2 scanners mobiles ultra-modernes pour améliorer les contrôles, le lancement imminent de la plateforme Sylvie 2, l'interconnexion des systèmes informatiques entre les Etats membres de l'AES et le Togo, pour une meilleure sécurisation du transit des marchandises », a-t-il confié.

M. Ilboudo a par ailleurs jugé satisfaisantes les performances enregistrées par son administration en 2024, malgré le contexte sécuritaire et économique difficile. « Sur un objectif 2024 de 1 106 milliards de FCFA, nous avons mobilisé 1 083 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 97, 93 %. Ces résultats sont le fruit d'un travail collectif, d'une discipline rigoureuse et d'une volonté commune de servir la Nation », a-t-il apprécié.

En ce qui concerne les perspectives pour 2025, la DGD s'est fixée un nouveau défi : atteindre 1 253 milliards FCFA. Pour maintenir cet élan de progression, Adama Ilboudo dit compter sur l'engagement de l'ensemble des acteurs de l'administration douanière. A l'issue de la cérémonie d'ouverture des échanges, 20 lauréats, composés de 16 personnels douaniers et civils et 4 partenaires, ont reçu des attestations de mérite de l'OMD.