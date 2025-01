Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Sankar-yaaré renait de ses cendres

Le marché Sankar-yaaré a été officiellement inauguré, le jeudi 30 janvier 2025, à Ouagadougou. Cette cérémonie d'inauguration intervient deux ans après l'incendie ayant conduit à sa fermeture.

Le marché Sankar-yaaré situé dans l'arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou avait fermé ses portes à la suite d'un incendie survenu dans la matinée du 29 janvier 2023. Deux ans après, les portes de ce marché s'ouvrent au public. La cérémonie inaugurale a eu lieu ,le jeudi 30 janvier 2025. Le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou (PDS), Maurice Konaté, a confié que ce projet a nécessité la somme de plus de 2 milliards FCFA.

Il a affirmé que cela a été possible grâce à la mobilisation des autorités gouvernementales, des acteurs locaux et des partenaires techniques et financiers, en particulier Ecobank qui a accordé un prêt de 1,1milliard FCFA. « Nous sommes fiers d'inaugurer un espace qui compte désormais 76 boutiques extérieures, 76 boutiques intérieures, 1197 échoppes, 70 magasins, 21 espaces pour condiments et 16 places pour boucherie », a indiqué le PDS Konaté.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a laissé entendre que cette cérémonie n'est pas seulement symbolique, mais elle représente le renouveau d'une plaque tournante pour la vie économique et sociale de la capitale Ouagadougou. A cet effet, il a expliqué que ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de création de marchés modernes et fonctionnels, avec des structures à plusieurs étages pour répondre aux besoins croissants des acteurs économiques.

« Il vise à renforcer les capacités des acteurs du commerce, véritables moteurs du développement socio-économique de notre pays. Ces infrastructures modernes mises en place offriront des conditions de travail optimales pour dynamiser les activités commerciales » a ajouté le ministre Nacanabo.

Respect des règles de sécurité

Il a rappelé aux futurs occupants l'importance de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et de commerce définies par les services compétents. Car selon lui, la préservation de cet espace et la prévention des risques dépendent de la vigilance et de la responsabilité de chacun. Le ministre en charge de l'économie a invité également les commerçants de Sankar-yaaré à s'approprier pleinement de cet espace, à en faire un modèle de dynamisme économique et de civisme.

« Le gouvernement, pour sa part, reste engagé à accompagner de telles initiatives à travers la modernisation des infrastructures et le renforcement des capacités de nos acteurs économiques » a-t-il déclaré. L'ouverture du marché a suscité une immense joie chez les commerçants qui ont vu leurs biens partir en fumée lors de l'incendie. Ils ont remercié les autorités actuelles pour l'effort fourni et ont soumis des doléances à leur endroit. Il s'agit entre autres de l'installation de caméras de surveillance pour la sécurité du marché et un délai de trois mois pour la paie de l'abattement fiscal.

A cette doléance, le ministre en charge de l'économie, Aboubacar Nacanabo, a annoncé une exonération fiscale d'un mois au profit des commerçants de Sankar-yaaré. Une des commerçantes du marché, Zarata Kaboré, s'est réjouie de l'ouverture du marché car elle pourra reprendre son activité et mieux subvenir aux besoins de sa famille. Cependant elle a déploré l'étroitesse des magasins.