Congo-Kinshasa: Le ministre de la Défense demande aux FARDC de défendre les frontières de la RDC contre toutes les menaces

Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiavimta, appelle les Forces armées de la RDC (FARDC) à défendre les frontières de la RDC contre toutes les menaces quelle que soit leur provenance. Il les appelle également à récupérer tous les territoires occupés par l'ennemi.

« Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi, vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle : défendre les frontières de la RDC contre toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront, dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous resterons débout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autres retraits », a indiqué Guy Kabombo jeudi 30 janvier.

Il a, par la même occasion, rejeté tout dialogue avec le M23, comme le recommande le sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC).

« J'ai ordonné que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brulés et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons morts ici », a-t-il précisé.

Guy Kabombo Muadiamvita a encouragé les FARDC à tout mettre en oeuvre pour détruire la machine de guerre rwandaise.

« Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières de personnes éprises de liberté partout dans le monde entier, sont braqués sur vous. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de liberté, de droiture et de justice », a-t-il conclu.