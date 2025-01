Afrique Centrale: Des épouses des militaires et policiers protestent contre l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC

Les épouses des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo, (FARDC) et des policiers de la province du Kwilu étaient dans la rue jeudi 30 janvier à Bandundu, pour dire non à l'agression rwandaise et la rébellion du M23 dans l'Est du pays.

La police a encadré cette manifestation pacifique qui est partie du rond-point Place de la femme, en passant par les avenues Wamba et Kwango, avec comme point de chute, le siège du gouvernorat où elles ont déposé un mémorandum à l'autorité provinciale.

Ces femmes portaient sur la tête des foulards blancs et scandaient des chansons hostiles au M23.

Elles arboraient également des banderoles sur lesquelles il était écrit : « Non à l'agression rwandaise, non à la balkanisation de la RDC, nous voulons la paix, soutien aux FARDC et autres ».

Dans leur mémorandum, ces femmes en colère ont fait part de leur position face à la prise de certaines villes et territoires de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda.

« Nous sommes les épouses des policiers et des FARDC, nous sommes vraiment désolées de ce qui se passe à l'EST de notre pays. Nous voulons la paix, et nous soutenons notre président de la Réplique, et nous soutenons nos maris engagés aux fronts ».

Le Gouverneur ad intérim du Kwilu Félicien Kiway qui a reçu leur mémorandum a également manifesté son soutien aux Forces armées de la République.