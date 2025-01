Congo-Kinshasa: Les élus de l'Ituri saluent la bravoure et l'engagement des forces de défense et de sécurité pour la défense de la patrie

Les députés nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs de la province de l'Ituri, saluent la bravoure des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), des Wazalendo, mais aussi des militaires de la SADC et des Casques bleus de la MONUSCO, engagés aux fronts contre les rebelles du M23 au Nord-Kivu.

Dans une déclaration commune faite mercredi 29 janvier à Bunia, à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de province, ces élus de l'Ituri ont également rendu hommage à feu général Peter Cirimwami, gouverneur du Nord-Kivu, tombé au front à Sake.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté, l'agression de notre pays le Rwanda, dissimilé sous l'appellation M23/AFC. Regrettons l'attitude ambiguë et le manque de fermeté de la communauté internationale face à cette agression de l'intégrité territoriale de la RDC. Exprimons notre soutien total aux efforts entrepris par le Président de la République pour restaurer l'intégrité du territoire national. Nous saluons la bravoure et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, à travers nos vaillants soldats et nos patriotes Wazalendo qui sacrifient jour et nuit leur vie pour la défense de la patrie », a déclaré le député national, Bungishabaku Kato, élu de du territoire d'Irumu.

Ces élus regrettent profondément le recrutement des jeunes de cette province au service de l'agresseur, une pratique qui fragilise davantage la cohésion sociale de l'Ituri.