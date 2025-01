Angola: La conférence sur la biodiversité se termine ce vendredi

Luanda — La Conférence Internationale sur la Biodiversité et les Aires de Conservation (CIBAC) se termine ce vendredi, à Luanda, avec l'approche de la contribution des communautés locales à la conservation de la faune et de la flore.

L'événement a été ouvert jeudi par le président de la République, João Lourenço.

Des thèmes tels que « l'intégration et l'autonomisation des communautés locales », « la contribution des communautés locales à la conservation de la faune et de la flore », « l'impact des projets communautaires dans les zones de conservation de l'environnement », « la gestion communautaire dans les réserves forestières » et « le rôle des ONG » « Les rôles des femmes et des hommes dans le développement et l'autonomisation des communautés » sont abordés dans la deuxième partie de la conférence.

Les débats portent sur des thèmes tels que « Dialogues de connaissances et gestion communautaire des ressources naturelles dans les zones de conservation : étude de cas de l'Amazonie », « Impact du changement climatique sur la biodiversité : applications à la biodiversité », « Leçons du Brésil en matière de conservation de la biodiversité: Applications et perspectives pour l'Angola », « Réglementation de l'activité éco-touristique à l'intérieur et à l'extérieur des zones de conservation », entre autres.

Le premier jour, les experts ont discuté, entre autres sujets, du « cadre juridique sur la conservation nationale de la biodiversité », de la « législation sur les crédits de carbone », des « défis de la conservation de la biodiversité à l'intérieur et à l'extérieur des zones de conservation », du « suivi des éléphants en Angola », de « l'importance de l'éducation scientifique dans les zones de conservation » et de « la recherche et la surveillance des grands carnivores dans le nord de la Namibie ».