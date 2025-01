Angola: La BM met 400 millions de dollars à disposition pour la deuxième phase de « Kwenda »

Luanda — La Banque mondiale a débloqué environ 400 millions de dollars américains pour la deuxième phase du programme de renforcement de la protection sociale « Kwenda », qui se déroulera jusqu'en 2029, a annoncé jeudi, à Luanda, le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca.

Le gouvernant s'exprimait à la clôture de la présentation publique du rapport d'évaluation d'impact du programme « Kwenda » 2020-2024.

Selon le ministre, la poursuite du programme a été annoncée pour la première fois par le Président de la République, João Lourenço, lors de son dernier discours sur l'état de la nation.

Selon le ministre, ce financement exprime la bonne relation que le gouvernement angolais entretient avec la Banque mondiale.

Il a demandé aux gouverneurs provinciaux d'embrasser la deuxième phase de « Kwenda », en soutenant les membres de l'Institut de Développement Local « FAS », pour le travail complémentaire qu'ils continueront à faire.

À son tour, le directeur général du FAS, Belarmino Jelembi, a informé que dans cette deuxième phase, « Kwenda » accordera une plus grande attention à de nouveaux thèmes tels que la nutrition et le suivi de la petite enfance, car ce sont des aspects fondamentaux pour le développement de la population.

De même, il a assuré un plus grand renforcement de l'inclusion productive, le renforcement d'un registre unique, ainsi que la poursuite de l'absorption des mêmes principes fondamentaux du programme qui ont trait à la rigueur méthodologique, à la discipline dans le fonctionnement, à la transparence dans la gestion des ressources publiques et à la parcimonie dans les dépenses publiques.

Concernant la première phase de « Kwenda », le responsable a souligné qu'elle a permis de créer une opportunité d'apporter de l'espoir aux familles en situation de pauvreté et de vulnérabilité, de réaliser leurs droits et de promouvoir le bien-être.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, il a été évident qu'il fallait renforcer la crédibilité du programme et, avec cela, gagner la confiance des familles impliquées et de la société en général.

« Nous avons ainsi mobilisé près de 3 700 agents de développement de la santé communautaire et 300 superviseurs qui ont rejoint les 240 techniciens. « Avec cette équipe, nous avons atteint plus de 14 mille villages, en allant de maison en maison, apportant de l'espoir », a-t-il expliqué.

Il a souligné qu'il n'y avait aucune bureaucratie dans le processus de distribution de l'argent aux familles.

Selon le ministre, quatre audits financiers ont été réalisés, deux audits de passation de marchés, un audit interne de paiement, une fiscalisation avec la surveillance concomitante de la Cour des comptes, plusieurs actes d'inspection de l'Inspection générale de l'État et du Service national des marchés publics.

Il a également indiqué que le FAS a lancé 12 appels de soutien pour soutenir la recherche scientifique afin qu'au moins 50 chercheurs, professeurs ou étudiants angolais qui souhaitent étudier le programme « Kwenda » puissent le faire.

Il a expliqué que l'objectif est de rechercher la production de connaissances scientifiques qui aident à mieux éclairer la mise en oeuvre des politiques publiques et à rendre le débat public plus musclé et moins théorique.

Le programme « Kwenda » a été approuvé au second semestre 2019 et a commencé ses opérations en 2020.

La BM salue l'efficacité de Kwenda

Le programme de renforcement de la protection sociale « Kwenda » aide les familles à renforcer leur résilience grâce à des investissements productifs et à du capital humain accrus, générant des impacts plus durables et des répercussions positives dans les communautés.

L'information a été rendue publique jeudi, à Luanda, par le représentant de la Banque mondiale (BM) en Angola, Juan Alvarez, lors de la présentation publique du rapport d'évaluation d'impact du programme « Kwenda » 2020-2024.

Selon le responsable, le programme a généré des résultats tangibles dans des domaines tels que l'équité, la résilience et la création d'opportunités économiques pour les familles vulnérables.

Juan Álvarez a souligné que les transferts monétaires ont déjà atteint plus de 1,2 million de familles à l'échelle nationale, dont plus des deux tiers sont des femmes.

Il a dit que « Kwenda » encourage la création d'entreprises familiales et stimule l'économie locale.

Le représentant de la BM en Angola a expliqué que les programmes de transfert monétaire ont démontré leur efficacité dans le monde entier pour stimuler la consommation, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des plus vulnérables.

Il a ajouté que ces programmes garantissent une source de sécurité, permettant ainsi d'investir dans le capital humain, notamment dans les enfants et les jeunes, d'augmenter la scolarisation et de protéger les familles contre les chocs économiques et climatiques.

« Lorsque le gouvernement angolais a demandé le soutien de la Banque mondiale pour sa stratégie de protection sociale, la Banque mondiale s'est activement engagée dans l'élaboration et le soutien de la mise en oeuvre de cet important projet, visant à réduire la pauvreté et à promouvoir le bien-être des Angolais », a-t-il souligné.

Initiative du Gouvernement angolais, le programme susmentionné, financé par la Banque mondiale, vise à soutenir les familles en situation de pauvreté et de vulnérabilité.

La cérémonie de présentation a été présidée par le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, aux côtés du représentant de la Banque Monde, Juan Alvarez.

Le programme « Kwenda » fait partie de la stratégie du gouvernement angolais pour lutter contre la pauvreté et bénéficie du soutien financier et technique de la Banque mondiale.