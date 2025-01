Sénégal: Koungheul - Le Conseil départemental veut réduire les inégalités spatiales et économiques

Koungheul — Le Conseil départemental de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), ambitionne, à travers le projet d'élaboration d'un schéma d'aménagement de développement territorial (SDADT), lancé récemment, de réduire les inégalités spatiales et économiques, a annoncé sa présidente, Socé Diop Dionne.

»Véritable outil de prospective à l'échelle du département, l'objectif visé à travers sa mise en oeuvre est d'aider à réduire les inégalités spatiales et économiques, prenant en compte les défis et enjeux liés aux changements climatiques, à l'urbanisation, à l'énergie, à l'emploi des jeunes, à l'économie numérique, à la mondialisation entre autres », a-t-elle expliqué Mme Dionne.

L'élaboration de ce schéma, qui s'inscrit en droite ligne de l'Agenda national de transformation "Vision Sénégal 2050", dont le troisième axe stratégique porte sur l'aménagement et le développement durable des territoires, est appuyé par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT).

Socé Diop Dionne s'exprimait au terme d'un atelier de lancement et de mise en place de la Commission départementale d'aménagement et de développement territorial (CDADT), sous la présidence du préfet du département de Koungheul, Souleymane Ndiaye.

Elle a affirmé que ce projet permettra à sa collectivité territoriale de s'inscrire dans la dynamique de la nouvelle vision du président Bassirou Diomaye Faye, qui a chargé son Premier ministre de la mettre en oeuvre pour assurer le développement du pays à partir de ses ressources et de ses potentialités.

Plus spécifiquement, »le Conseil départemental de Koungheul pourra prendre toute sa place dans l'agenda national de transformation pour un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050 », a-t-elle dit.

Elle estime que »le SDADT de Koungheul sera un outil au service des acteurs territoriaux pour une bonne cohérence de l'action territoriale dont la mise en oeuvre effective nécessite l'implication des différentes catégories d'acteurs des collectivités territoriales ».

"L'ambition des nouvelles autorités à travers cet axe stratégique est d'accompagner l'atteinte de la souveraineté économique par une option contrôlée et bien structurée d'aménagement durable des territoires", a indiqué Tidiane Sidibé, directeur général de l'ANAT.

D'après M. Sidibé, l'axe 3 de l'Agenda national de Transformation vise, entre autres, le développement des infrastructures et la gestion durable de l'environnement et des écosystèmes naturels, avec un développement territorial plus équilibré autour de huit (8) grands pôles territoires.

Le SDADT fixe les options d'aménagement et de développement et contribue à la mise en cohérence des projets de l'Etat, des collectivités territoriales et du secteur privé. Il organise de manière cohérente, prospective et durable, le développement du département de Koungheul", a-t-il souligné.

L'ANAT, décidant d'accompagner le département de Koungheul dans l'élaboration de son SDADT, au même titre que les départements de Fatick, Mbour, Guinguinéo et Goudiry, est consciente de l'importance du département dans la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains au Sénégal mais aussi de ses énormes ressources et potentialités territoriales, a dit son directeur général.

"Avec la mise en place prochaine des pôles territoriaux de développement, le département de Koungheul aura une partition importante à jouer dans le pôle centre en termes de carrefour logistique", a soutenu Tidiane Sidibé, ajoutant que l'élaboration du SDADT devrait permettre au département de se projeter vers le développement, en tenant compte des nouveaux enjeux territoriaux.