Sénégal: Saint-Louis - Des magistrats formés sur le nouveau dispositif de saisie et confiscation en matière pénale

Saint-Louis — Des magistrats ont bénéficié pendant deux jours, à Saint-Louis, d'une formation sur le nouveau dispositif de saisie et confiscation en matière pénale, a appris l'APS des organisateurs.

Initié par le Centre de formation judiciaire (CFJ), le séminaire de formation qui a pris fin jeudi avait pour objectif général de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale sur le nouveau dispositif de saisie et confiscation ainsi que le recouvrement des avoirs criminels, indique un document transmis à l'APS.

Le but est d'aboutir à une meilleure appropriation, par les acteurs de la chaîne pénale, des procédures applicables en matière de saisie et confiscation dans la lutte contre la délinquance économique et financière, renseigne le même document.

« Cette thématique +saisie et la confiscation en matière pénale+ correspond à une expression de besoins des acteurs que sont les magistrats. C'est sur la base de ces expressions de besoins que nous avons élaboré un catalogue qui recense l'ensemble des sessions de formation continue que nous comptons dérouler au titre de l'année 2025", a déclaré Souleymane Téliko, Directeur général du Centre de formation judiciaire (CFJ).

Le séminaire de Saint-Louis, a-t-il souligné, »est donc la première de cette série d'activités. Et ensuite, nous comptons aller dans les autres Cours d'appel que sont Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Thiès et Dakar ».

»Au sortir de ce séminaire, nous comptons parvenir à l'objectif qui est de renforcer les capacités et surtout de faire de telle sorte que les sessions de formation organisées par le Centre de formation judiciaire puissent avoir un impact réel à la fois sur le fonctionnement des juridictions et sur les pratiques professionnelles des uns et des autres », a-t-il fait valoir.

Madické Diop, secrétaire général de la Cour d'appel de Saint-Louis a, de son côté, magnifié la tenue de cette rencontre qui a permis de passer en revue cet arsenal juridique pour une mise à niveau de tous les acteurs de la chaîne pénale.

Il espère tout de même qu'au sortir de ce séminaire, les magistrats du ressort judiciaire (Saint-Louis, Louga et Matam) vont s'approprier les mécanismes et procédures de saisie et de confiscation afin d'anticiper une probable recrudescence de la délinquance financière.