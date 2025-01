Angola: L'ARC investit dans la formation du capital humain

Luanda — L'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC) s'engage à former le capital humain en matière de concurrence, pour mieux intervenir sur le marché angolais, a déclaré jeudi, à Luanda, le chef du Département de Contrôle de l'institution, Inocêncio Muachingue.

Le responsable, qui s'exprimait à la cérémonie d'ouverture du séminaire sur les fusions et acquisitions d'entreprises, destiné aux opérateurs du secteur de l'industrie et du commerce, a considéré qu'il était essentiel que les techniciens des différents départements ministériels aient une certaine connaissance et maîtrise des actions développées par l'ARC.

Inocêncio Muachingue a annoncé que l'institution promouvra, cette année, plusieurs séminaires méthodologiques pour former les employés des entreprises industrielles et commerciales sur les activités de l'institution, afin de garantir un environnement de compétitivité sur le marché.

Il a ajouté que le prochain événement sera destiné au segment de l'industrie pharmaceutique, aux membres de l'Ordre des comptables et experts d'Angola et aux associations de différents secteurs.

« Il est essentiel de réaliser ces séminaires pour mieux connaître les techniciens des différents départements ministériels, afin de faciliter les actions de l'institution », a-t-il souligné.

Il a également mentionné que l'ARC mène également des actions de sensibilisation pour s'assurer que les agents économiques et les entreprises respectent les règles du marché.

L'ARC est un organisme chargé de veiller au respect et à la conformité des règles de concurrence et de superviser la formation des prix dans les secteurs public, privé, coopératif et associatif, en vue du fonctionnement efficace et équilibré des marchés.