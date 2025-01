Tunisie: SOMOCER Group poursuit sa stratégie de développement national et international

Leader tunisien dans l'art de la céramique, SOMOCER Group, continue de mettre en oeuvre cette année sa stratégie de développement, tant sur le marché local qu'international.

Dans le but de dévoiler et de promouvoir ses nouveautés, la société a récemment organisé son premier événement de l'année : une Journée portes ouvertes destinée aux professionnels (revendeurs, architectes, promoteurs immobiliers...). En mettant en avant la qualité de ses produits, SOMOCER Group entend valoriser son savoir-faire, présenter les nouvelles tendances de l'année 2025, et surtout, séduire des professionnels de plus en plus exigeants au fil des années.

L'objectif de cet événement était de présenter et promouvoir les nouvelles tendances en matière de design, de formats et de performances technologiques, conçues pour répondre aux attentes des consommateurs ainsi qu'aux besoins des décorateurs d'intérieur et des architectes les plus créatifs.

L'événement a également marqué un double moment de célébration pour SOMOCER Group qui a fêté son 40e anniversaire. Fondé en 1985, le groupe aligne un parcours jalonné de succès, comme l'a souligné son directeur général, Riadh Jaidane. "Grâce à la réussite de sa stratégie de développement tant au niveau national qu'international, visant à ouvrir de nouveaux débouchés sur les marchés étrangers, la société continuera en 2025 sur cette voie de l'internationalisation tout en consolidant davantage sa position de leader sur le marché tunisien", a déclaré Jaidane.