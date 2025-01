Ile Maurice: Les défis du secteur

La coopération entre ports régionaux et mondiaux, la consolidation des activités maritimes traditionnelles, la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, la transition vers des ports plus verts et inclusifs ainsi que la sécurité portuaire et la réduction des risques pour le commerce maritime ont dominé les débats lors de la Mauritius Maritime Week 2025. Organisé par Transport Events Management (Malaisie) en collaboration avec le Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Maurice, l'événement s'est déroulé la semaine dernière à l'hôtel Ravenala Attitude, réunissant des experts du secteur maritime et du transport pour échanger sur les enjeux et opportunités à venir.

La pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé le secteur maritime et la chaîne d'approvisionnement. Pour Dass Appadu, président du CILT Maurice, il est urgent de renforcer l'interconnexion du réseau de transport et d'améliorer l'efficacité des ports. Il plaide également pour une modernisation du secteur portuaire mauricien, avec une main-d'oeuvre mieux formée, des politiques claires et une gouvernance plus transparente.

Avec 99 % des importations et exportations qui transitent par la mer, le secteur maritime est un pilier de l'économie mauricienne. Fabrice David, junior minister à l'Agro-industrie, a appelé à une coopération renforcée pour des infrastructures maritimes plus efficaces et rentables.

«Le gouvernement est déterminé à développer l'économie bleue et à dynamiser le commerce maritime», a-t-il affirmé. L'accent sera mis sur la modernisation des infrastructures de pêche et l'instauration d'un cadre réglementaire pour garantir des pratiques durables. Des investissements significatifs sont également prévus en recherche et développement afin de mieux comprendre les stocks de poissons et les effets du changement climatique.

L'objectif est de renforcer la compétitivité du secteur et d'assurer son avenir. Présent à la clôture de la Mauritius Maritime Week 2025, Rajen Narsinghen, junior minister aux Affaires étrangères, a mis en avant les défis du secteur maritime à Maurice. Selon lui, la numérisation des systèmes portuaires est essentielle pour améliorer l'efficacité et la transparence. Il a aussi insisté sur la nécessité de protéger l'environnement marin face au changement climatique.

Maurice a le potentiel de devenir un hub maritime régional, estime-t-il, grâce à l'augmentation du trafic de marchandises et à la montée en puissance de l'industrie manufacturière. Pour renforcer la position de Maurice dans la région, Rajen Narsinghen plaide pour une meilleure connectivité avec les îles de l'océan Indien et les ports d'Afrique orientale et australe. Il mise sur la création d'un service de transport maritime régional et le partage des données entre acteurs du secteur pour instaurer un climat de confiance. Plus d'agilité et de collaboration sont nécessaires, estime-t-il, pour faire évoluer la stratégie maritime du pays.

Durant deux jours, des experts locaux et internationaux ont débattu des grands enjeux du secteur maritime : coopération entre ports, modernisation des infrastructures, vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement ou encore transition vers des ports plus verts et sécurisés. La Mauritius Maritime Week 2025 a également mis en lumière le rôle des femmes dans le secteur. Présente à l'événement, Vicky Koo, présidente mondiale de Women in Logistics and Transport (WiLAT), a souligné l'importance de l'autonomisation féminine dans la logistique.

Sous l'impulsion de Nazeema Seelarbokus, WiLAT Maurice entend renforcer sa contribution au développement maritime local. Vice-présidente de WiLAT océan Indien, elle a détaillé les initiatives mises en place pour accroître la présence des femmes dans la logistique et le transport dans la région, en leur offrant davantage d'opportunités et de formations.

Narad Dawoodarry, vice-président de CILT Maurice, a rejoint Vicky Koo, Nazeema Seelarbokus, Hemalata Gondeea et Paule Liliane Zafinirina, présidente de WiLAT Madagascar, pour une rencontre de courtoisie avec le président de la République. L'occasion de discuter des initiatives visant à promouvoir la participation des femmes dans les secteurs de la logistique et du transport, tant à Maurice que dans les îles voisines.